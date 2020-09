Atención y servicios más rápidos en nueva sucursal de DisNorte/DisSur

Foto: Nueva sucursal de DisNorte/DisSur en Monseñor Lezcano / TN8

Familias de Monseñor Lezcano, en Managua, ahora pueden acercarse a realizar los pagos de los recibos del servicio de energía eléctrica en la nueva sucursal de DisNorte/ DisSur.

Esta es la sucursal occidental del sector que albergará al 10% de clientes de Disnorte/Dissur.

“Efectivamente acá vamos a estar atendiendo a toda la población del sector y de sectores aledaños, desde Linda Vista, San Sebastián, Batahola Norte, Batahola Sur, Altagracia, entonces nosotros esperamos dar y brindar una gran cobertura”, aseguró Everling Rueda, jefa de oficina DisNorte/DisSur.

“En ventanilla las familias pueden hacer pagos de facturas, arreglos de pago, toda pregunta o duda us tengas acá pueden acercarse”, agregó Rueda.

Diseñada para atender a unas 40 mil personas, en esta nueva sucursal se toman todas las medidas higiénicas para proteger la seguridad de las personas.

“Esto nos acerca a las familias del sector para que hagan todos sus servicios, siempre tomando todas las medidas de seguridad como el distanciamiento social, uso de mascarillas, de alcohol y el lavado de manos”, aseguró Rueda.

Más cerca de las familias

Habitantes del barrio, desde tempranas horas se acercaron para realizar el pago de sus recibos y aseguraron que la cercanía agiliza los servicios.

“Esta nueva sucursal me beneficia a mí demasiado porque ahorita con esto de la pandemia pues está mejor, el servicio es más rápido, es más ágil, es un servicio de calidad y yo invito a las familias a que vengan porque ya no es necesario que vayamos tan lejos y lo tenemos aquí de cerca, entonces yo estoy contenta porque ya no tengo la necesidad de tener que hacer largas filas allá y esperar tanto, en cambio aquí en menos de 10 minutos fuí atendida y me siento muy complacida, una atención amable”, dijo Gema López.

Además, destacaron la rápida atención que se les brindó. “La atención ha sido muy buena muy amable, muy rápida, el lugar está muy amplio, muy bonito y creo que nos va a ayudar porque cuando teníamos que hacer estos pagos tenía que ir hasta la que está por pricesmart y se mantenía bastante llena y acá es más rápido y creo que esto va a ser muy bueno para toda la familia”, comentó Oscar Guerrero.

La nueva sucursal está ubicada en la esquina oeste a la estatua del barrio Monseñor Lezcano, del Distrito II de Managua.