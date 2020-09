Retirados del Ejército reciben títulos de propiedad

El Ministerio de Gobernación, en conjunto con autoridades de la Procuraduría General de la República, entregaron 87 títulos de propiedad Foto: TN8

El Ministerio de Gobernación, en conjunto con autoridades de la Procuraduría General de la República, entregaron 87 títulos de propiedad a 39 protagonistas de la comunidad Las Vegas, departamento de Nueva Segovia.

"Hoy nuestro buen gobierno, a través de la Procuraduría General y el Ministerio Exterior, se hizo la entrega de estos títulos para los protagonistas retirados del Ejército que son originarios de Nueva Segovia, más específicamente del municipio El Jícaro, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha entregado 942 títulos de propiedad en este sector, esto en lo que concierne al año 2020, en total llevamos más de 15 mil títulos entregados", refirió Marlon Moreira, representante de la PGR.

Todos ellos son retirados del Ejército, aducen que están sumamente contentos y agradecidos por estos títulos ya que nadie podrá despojarlos de lo que ahora les pertenece legalmente.

"Me siento alegre, agradecida, me da una gran emoción ver a los jóvenes trabajar en pro de las familias y comunidades nicaragüense, estoy súper contenta porque ahora este terreno es totalmente mío y nadie me va a decir que puedo y que no puedo hacer, sinceramente todo esto es posible gracias a nuestro buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional", refirió Marcia Esperanza, beneficiaria.

"Estoy muy feliz, por lo que ha hecho mi presidente, ya que nos ha dado estos títulos, para estar más seguro con las tierras, y lo felicito y le agradezco a Dios, porque ha sido él mejor presidente que ha gobernado Nicaragua", afirmó Celfida Martínez, beneficiaria.