Reducen población de zancudos en el barrio Villa Fraternidad, Managua

Foto: Jornada de fumigación en Villa Fraternidad / TN8

Un equipo conformado por 38 brigadistas del Ministerio de Salud visitaron este miércoles al menos 300 viviendas del barrio Villa Fraternidad, en el Distrito VII de Managua, para desarrollar acciones conjuntas de la campaña antiepidémica con la que se reduce la población de zancudos en los hogares y otros espacios.

Los brigadistas cumplen con el plan del centro de salud Villa Libertad, enfocado en la prevención de las tres enfermedades vectoriales transmitidas por el zancudo: dengue, zika y chikungunya.

"Vamos a cumplir prácticamente dos acciones de la lucha antiepidémica que es la fumigación casa a casa para buscar cómo eliminar el zancudo adulto, pero aparte de eso vamos a estar también aplicando BTI en la casa el día de hoy; lo más importante es decirle a la población que nos apoye en dejar entrar a los compañeros, en que permite que el compañero tanto el que va a aplicar el BTI y como el que va a fumigar penetre en la casa", manifestó el Dr. Benito Flores López, director del CS Villa Libertad.

Cobertura por la salud

El Ministerio de Salud, a través de la unidad de atención Villa Libertad, ejecuta estas acciones en 58 barrios de la zona urbana de la capital, aproximadamente 23 centros educativos y 10 parques.

En cada jornada se le recuerda a la población la importancia que tiene su participación para lograr que el trabajo de los brigadistas tengan mayor efectividad.

"Cualquier depósito que acumule agua hay que eliminarlo si no se utiliza y si tenemos nuestros barriles y nuestras pilas, lavanderos, hay que cepillarlas por lo menos dos veces por semana porque de esa manera nosotros estamos eliminando los huevecillos y de esa manera estamos contribuyendo a que no se desarrolle y no llega la fase adulta el zancudo", destacó el director del centro de salud.

Otra acción implementada por el personal del MINSA durante las jornadas es la exposición del ciclo de vida del mosquito transmisor de enfermedades que pueden llegar a ser mortales.

"Nosotros también exponemos para que la población se dé cuenta que el zancudo pone en la parte superior de las pilas, los barriles, los zancudos no visibles a los humanos, pero que lo podemos eliminar con el cepillado. Este huevo si no lo logramos eliminar logra llegar al fondo del recipiente. Se desarrolla y nace lo que son las larvas, lo que la gente le conoce como clarito, si no eliminamos ese, entonces, se va a desarrollar la fase adulta", explicó el Dr. Flores.