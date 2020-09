Clínica móvil atiende a familias del barrio Monseñor Lezcano, Managua

Foto: Clínica móvil en el barrio Monseñor Lezcano / TN8

Las clínicas móviles que promueve el Ministerio de Salud (MINSA) garantizan a las familias atención y medicamento. La mañana de este martes estuvo en el barrio Monseñor Lezcano acompañada de diferentes especialidades como ginecología, pediatría, medicina general, ultrasonidos pélvicos, abdominales, postráticos, renales, valoración odontológica y medicina natural.

La doctora Nineth Montalván del centro de salud Francisco Morazán, dijo que estas ferias ayudan a las familias en la agilizacion de sus exámenes y atencion.

"Lo que pretendemos con las clínicas móviles es que la lista de espera disminuya en los centros de salud y hospitales y además reciban sus medicamentos gratuitos, y la valoración odontológica, se pueden hacer sus limpiezas dentales o extracciones", añadió la galena.

Las clínicas móviles llegan a los barrios, comunidades y comarcas dos veces por semana, garantizando la salud de las familias.

Atención a cada familia

"La población aprovecha nuestra llegada y pueden acudir sin esperar mucho tiempo y además pueden traer a los niños o adultos mayores ante cualquier dolencia", explicó la Doctora Nineth Montalván.

Doña Carmen Villalobos acudió con sus dos nietos a la clínica móvil por dolor agudo en el abdomen, quien fue atendida de manera rápida y además recibió el medicamento.

"Mi abuela la trajimos porque de repente sintió malestar fuerte en el estómago y cuando nos dimos cuenta que estaba la clínica móvil de inmediato aprovechamos y no caminamos ni dos cuadras de la casa, y nos ayuda a nosotros como población, que tenemos medicamentos y atención gratuita y así evitamos tener que movernos hasta un hospital a un centro de salud", añadió Salvador Sánchez, habitante del sector.

"Me vine a pasar consulta ya que yo padezco de gastritis y lo bueno que aquí me dan el medicamento adecuado. Me parecen excelente estas clínicas por que así no vamos hasta un centro de salud ya que viene hasta el barrio y es una buena atención", manifestó Rodolfo Espinoza Reyna.

La estrategia de las clínicas móviles es parte del modelo de salud comunitario que impulsa el Gobierno sandinista.