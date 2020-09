Barrio Tierra Prometida celebra 29 años de fundación

Foto: Las actividades se realizaron en marco del Aniversario del barrio. / TN8

A los 29 años de ser fundado el barrio Tierra Prometida, los habitantes de ese sector realizaron una feria de emprendimiento, acompañada de actividades para niños y jóvenes.

“Estamos celebrando un derroche de alegría de este barrio que va en progreso porque este lugar comenzó de la nada y ahora tenemos muchas calles pavimentadas por el Gobierno… tenemos el emprendimiento de pobladores de Tierra Prometida en conjunto con el MEFCCA, que viene a traernos los toldos para que tengamos una feria”, dijo Miguel Espinoza, secretario Político del barrio Tierra Prometida.

Lea además: 106 reos de Granada se reúnen con sus familias en estas fiestas patrias

En esta feria hubieron actividades para niños, como romper la piñata, acompañada de un refrigerio y para los jóvenes se realizaron actividades deportivas.

Foto: Las actividades se realizaron en marco del Aniversario del barrio. / TN8

Los pobladores mostraron su aprobación y apoyo para estas actividades, destacando que el barrio desde su fundación ha ido progresando.

"Yo he vivido aquí siempre, he visto una organización coordinada donde no nos podemos quejar porque como puedes ver esta feria se dio gracias a la coordinación y apoyo del MEFCCA, el seguimiento de los políticos donde se invitaron a protagonistas del barrio como de otros lugares es súper importante porque para empezar sabes que estamos en tiempos de pandemia que cuidarse por ejemplo como protagonista vendo alcohol y hay personas que no pueden ir hasta el mercado y yo se los ofrezco a buen precio”, expresó el señor Máximo.

“Siempre trabajamos unidos y hacemos reuniones para ese tipo de cosas serias y la verdad es muy importante para nosotros como barrio” afirmó la señora Beberly Cruz que se dedica a vender comida de la costa en el barrio Tierra Prometida.

La población se ha organizado con las instituciones del gobierno con el fin de salir adelante y este es uno de los ejemplos de esa complicidad.