Más familias de Managua se sienten seguras con su título de propiedad

Foto: Entrega de títulos de propiedad a familias de Managua / TN8

Garantizando la seguridad jurídica y el bienestar de las familias, técnicos castrales de la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron este jueves la entrega de títulos de propiedad en el barrio Jorge Abarca, del Distrito III de Managua.

“El día de hoy (jueves) vamos a entregar 96 títulos de propiedad. En Mateare vamos a entregar 56 títulos, y ahorita en el Distrito III y en el Distrito V entregando 40 títulos de propiedad”, aseguró el técnico catastral de la PGR, Erwin Gutiérrez.

Lee también: Buscan promover el emprendimiento tecnológico en la juventud de Nicaragua

“En lo que es para esta semana tenemos una meta de entregar lo que son 200 títulos a nivel de Managua, y en lo que corresponde a nivel nacional son 2 mil 600 títulos de propiedad. Estamos entregando también ahorita mismo en Siuna, en Matagalpa, en Boaco y así simultáneamente”, agregó Gutiérrez.

Agradecimiento de las familias

Dos familias fueron beneficiadas en este barrio capitalino.

“Gracias, yo me siento muy agradecido, me siento feliz y agradezco al Gobierno por este gran beneficio. Ahora tengo este título que nos mandó el Gobierno y gracias por todo lo que nos ha dado. Para mí esto significa una gran alegría, significa una gran cosa para mí porque ya con esto ya me siento más seguro y ahora ya puedo estar acá en mi lugar feliz con toda mi familia”, dijo el protagonista José Chavarría de 80 años, quien llevaba viviendo sin su título 50 años en ese barrio.

Foto: Entrega de títulos de propiedad a familias de Managua / TN8

”Le damos gracias al Señor y al Gobierno el presidente y a nuestra vicepresidenta por este gran beneficio que nos están dando, con este documento que ahora nos hace dueños de nuestra propiedad y entonces le doy gracias a Dios y le doy gracias a ellos. A mí me costó mucho tener este documento, tengo un año de estar orando por tener estos papeles y ahora los tengo de manera gratuita”, fueron las palabras de la beneficiada Martha Poveda.

También en el sector de Altagracia Norte una familia que tenía 50 años de habitar sin su título de propiedad fue beneficiada. “Ya lo tengo en mis manos y me hace muy feliz, siempre estaba con angustia, con la idea de cuándo la iba a tener. Ya tengo seguridad, ya ahora, estoy feliz y agradezco mucho gracias a todos por cumplir este sueño para mi familia”, concluyó el protagonista Francisco Cerda.