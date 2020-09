Desarrollan jornada de ultrasonidos en el hospital Lenin Fonseca

Este tipo de jornada facilita y agiliza la atención especializada de los pacientes que ameritan un examen especializado. Foto: TN8.

Este sábado se está realizando en el hospital Antonio Lenin Fonseca se está desarrollando la jornada de ultrasonidos "Mi hospital, Mi comunidad", donde están siendo atendido pacientes de centros de salud con exámenes especializados.

"Esta atención va a los pacientes que no pueden venir a la consulta y pasan en los centros de salud, los cual después son remitidos al hospital para hacerles sus exámenes. Entonces nosotros coordinamos para que días específicos extra a nuestra atención diaria, las jornadas las estamos haciendo los sábados y lunes", expresó la Dra. Xilonem Segovia Moreno, Neurorradióloga del Hospital Lenin Fonseca.

En total son 100 pacientes que se están realizando ultrasonidos de mamas, abdominal y renales. También están realizando radiografías. Posterior el hospital le facilita el resultado al paciente para que el médico revise su estudio.

"Estamos atendiendo desde las siente de la mañana, ya han pasado la mayoría de ellos que son del centro de salud Francisco Morazán. El próximo sábado estaremos atendiendo otro centro de salud y así vamos a estar sucesivamente con esta jornada en saludo a nuestras fiestas patrias", manifestó la Neurorradióloga del hospital.

Atención oportuna y de calidad

Por su parte la paciente Nancy Olivares comentó que la atención está muy buena y que agradece al gobierno de Nicaragua por garantizar atención oportuna al pueblo.

"Hoy me vengo ha hacerme un ultrasonido en los riñones porque he pasado mal, con dolores y el doctor me mandó a estudio para descartar piedra, y la atención esta muy buena va rápido y todo gracias a nuestro comandante que nos facilita estos exámenes y todo gratis gracias a Dios", añadió.