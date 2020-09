"Mixes to go", emprendimiento que sorprende por el tamaño de sus platillos

Foto: Puerto Salvador Allende con destinos turísticos y negocios que debes visitar/TN8

El Puerto Salvador Allende está lleno de negocios que han venido de menos a más. Muchos de estos emprendimientos un día no pensaron que serían o se verían a como están al día de hoy, tal es el caso de "Mixes to go, micheladas y más", quienes por su calidad en el servicio se ha convertido en uno de los lugares favoritos de la población que visita este centro turístico, esto sin mencionar la buena comida que ofrecen.

Mixes to go, tiene la fama de ofrecer las alitas más grandes de todo el puerto a un precio de locura y los nachos que no se pueden quedar atrás de igual forma por el tamaño del plato servido. Ambos platillos han sido acogidos por los turistas de una forma impresionante.

Jerald Díaz, chef de mixes to go, nos contaba la forma en que ha venido evolucionando hasta ser conocidos por el buen precio en relación al tamaño de sus productos. "Aquí todo el que siempre regresa porque nadie les ofrece lo que nosotros, muchas personas se asustan al ver el tamaño de nuestras alas que las servimos con diversas salsas y su porción de papas o bien el servicio de nacho del que comen hasta tres personas. Además ofrecemos un surtido del cual pueden comer 5 o 6 personas y quedar a reventar como décimos en el lenguaje popular del nicaragüense", recalcaba Díaz.

Foto: Puerto Salvador Allende con destinos turísticos y negocios que debes visitar/TN8

Centros turísticos que debes visitar

Como su nombre lo dice, la especialidad absoluta de la casa, son las micheladas, preparadas de la manera más fina y cuidadosa. Ofrecen de diversos sabores combinados con las mejores cervezas que este mercado puede ofrecer. Distribuyen de fresa, calala, ponche de frutas, tamarindo, la clásica, entre otras. Siendo todas bien cotizadas por el sabor único que se ofrece en este lugar.

No es para menos que en este tiempo de vacaciones que se acerca, la invitación sea hecha a turistas nacionales e internacionales a llegar a mixes to go, pues estarán teniendo promociones y descuentos para que nadie se quede sin disfrutar del buen ambiente y servicio que solo ellos ofrecen.