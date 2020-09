Clínicas móviles garantizan salud gratuita en Bolonia, Managua

Foto: Atención integral en clínica móvil que llegó a Bosques de Bolonia / TN8

Consultas generales, de odontología, pediatría y ginecología fueron atendidas en la clínica móvil que visitó este miércoles a las familias del barrio Bosques de Bolonia, en Managua.

Las clínicas móviles brindan atención gratuita y de calidad para las familias, acercando los servicios de salud hasta sus hogares.

“En el contexto de la atención médica, estamos garantizando el acceso a los servicios médicos como de consulta general, de pediatría y de más, para que todos los pacientes tengan acceso de manera gratuita. Se les garantiza el tratamiento en lo posible y se les hacen los exámenes necesarios”, aseguró el Dr. Orlando Toruño, del centro de salud Roberto Herrera.

Atentos a la gripe

También mencionó que uno de los principales afectaciones del barrio es la gripe. “En este momento estamos atendiendo problemas respiratorios por la época, tratamos de brindarle toda la atención y en el caso de la unidad móvil que está acá está atendiendo también con servicios odontológicos para las diferentes edades, adultos y niños, se les garantiza la atención de manera integral; también estamos realizando Papanicolaou para la prevención de cáncer cervicouterino y otros servicios para brindar un diagnóstico oportuno”, aseguró Toruño.

En la feria médica impulsada por el MINSA se tomaron todas las medidas de seguridad como el uso de mascarillas, el lavado de manos y aplicación de alcohol en gel.

Los pobladores aseguran que la atención que se ofrece en la clínica móvil es buena y rápida.

Tal es el caso de José Mora, uno de los pobladores del barrio capitalino que se vio afectado con problemas en los riñones y asiste siempre que la clínica móvil visita el sector.

“La atención es buenísima, las veces que yo he venido me han atendido de lo mejor, yo no tengo quejas ni nada con ellos porque es lo mejor que lo atienden a uno. Lo mejor es que es gratuito y lo atienden de verdad. Yo me fui una clínica y gasté todo mi salario y acá todo es gratis”, indicó Mora.

“La atención es muy buena, al menos yo me sentí mal en mi casa y en el momento viera, rápido me atendieron, la atención es muy buena, es excelente”, señaló la habitante Midier Rodriguez.

Además invitó a los pobladores de la zona a atenderse: “Que vengan porque verdaderamente es bueno lo que hacen y si necesitan el medicamento también lo tienen acá, también hacen exámenes y todo es gratis”.