UNAN-Managua reconoce legado del héroe de la solidaridad, Brian Willson

Foto: Brian Wilson recibió un homenaje en la UNAN-Managua / TN8

A 33 años del gran sacrificio heroico del veterano de guerra de los Estados Unidos, Brian Wilson, los académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, rindieron homenaje a este gran y loable pacifista.

En este merecido homenaje de amor y valentía, se reconoce que este héroe a lo largo de la historia se ha opuesto a las políticas de su gobierno estadounidense en varios países, en rechazo a la injerencia, intervención, injusticia, destrucción de culturas y genocidio.

"La historia es la que nos dice a nosotros, de dónde venimos y porqué estamos en esta situación en este momento. Es importante porque los jóvenes deben conocer todas esas luchas que enfrentaron nuestros héroes y mártires, para que hoy tengamos paz, para que hoy tengamos educación gratuita, para que sigamos luchando por la paz", expresó Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN Managua

"Nicaragua quiere desarrollo, Nicaragua quiere conciencia, pero eso lo vamos a lograr todos juntos, conociendo la historia, y concibiendo también la vida de esos amigos que se han solidarizado con nosotros, con Nicaragua, con la Revolución y también siendo conscientes que el imperio va a buscar la manipulación de personas que no están convencidos de la autodeterminación, y eso también es un gran desafío de las universidades para lograr una formación en valores, para defender la soberanía nacional", agregó Rodríguez.

Foto: Brian Wilson recibió un homenaje en la UNAN-Managua / TN8

Palabras de Brian Wilson

"Yo aprendí la importancia de Revolución cuando estaba en Vietnam, cuando me di cuenta que estaba en el lado equivocado, entonces cuando regresé a los Estados Unidos, me di cuenta que nosotros nunca tuvimos una verdadera revolución. Y luego descubrí la Revolución en Nicaragua, entonces comencé en la década de los 80 de visitar a menudo Nicaragua, y creo que es muy importante que los nicaragüenses protegen lo que tienen, porque tienen algo muy especial que no está presente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y ni siquiera Costa Rica. Yo creo que los Estados Unidos ya es un estado fallido, y creo que está en sus últimas piernas o pilares como imperio, pero eso los hace aún más peligrosos, y ellos tienen un plan y tienen otro plan para derrocar su gobierno y se llama Asistencia de Respuesta en Nicaragua y va ser una guerra cibernética", dijo Wilson.

"Entonces yo espero que todos los nicaragüenses estén en solidaridad de protegerse de los Estados Unidos, porque si no los Estados Unidos van a buscar, destruir cualquier cosa que tengan ustedes. Por 400 años los Estados Unidos saben cómo destruir, cómo mentir; yo aprendí en Vietnam que todo lo que hacíamos era mentira, yo les quiero alentar a la juventud de ser súper vigilantes y estar en solidaridad con cada uno de ustedes en contra de los Estados Unidos; ellos te van a poner inmersos con un montón de información para justificar otra intervención", mantuvo Brian.

Foto: Brian Wilson recibió un homenaje en la UNAN-Managua / TN8

"Es un gran ser humano que se interesó por la historia de nuestra Revolución y que nos hace el honor de vivir en nuestra Nicaragua, es un héroe de la paz, de valentía y coraje, el Movimiento Estudiantil nos sentimos orgullosos por ese gesto de valentía. Para nosotros es un héroe de valentía, solidaridad, que ha luchado siempre por la injusticia y ese injerencismo", destacó la estudiante Andrea Ferrufino.

La UNAN-Managua entregó el título honorífico de visitante distinguido a este veterano de guerra, que compartió su experiencia y vivencias a los estudiantes.