Inauguran Liga Superior de Baloncesto 2020 en el Polideportivo Alexis Argüello

Foto: Equipos participantes en la Liga Superior de Baloncesto 2020/TN8

El mes patrio inicia con la promoción del deporte. Este sábado se dio por inaugurada la Liga Superior de Baloncesto 2020 en el Polideportivo Alexis Argüello.

Nueve equipos participan en esta edición 2020: UNAN León, Tigres del Chinandega, Frente Sur Rivas, Búfalos de Managua y los clubes ya establecidos: Indígenas de Matagalpa, Brumas de Jinotega, Real Estelí, Costa Caribe y Leones de la Alcaldía de Managua.

Lea más en: Gastronomía nicaragüense se rescata en el Parque Nacional de Ferias

"Es tu tercera edición, desde el 2007 nosotros hemos tenido un repunte significativo en el deporte de Nicaragua, y hablando de la disciplina del baloncesto hemos tenido resultado extraordinarios, nosotros empezamos una jornada intensa, nosotros vamos estar cuatro meses deleitando a las familias nicaragüenses con la competencia, el año pasado tuvimos cinco equipos y se han sumado cuatro más, eso significa que ha crecido la fanaticada, hay un interés de los atletas en esta disciplina, y hay un apoyo incondicional del Gobierno, nosotros le damos la bienvenida a estos 27 jugadores profesionales de alta calidad y de los diferentes países como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos que van estar transmitiendo sus experiencias, sus conocimientos, son 9 equipos son 12 nacionales y tres extranjeros", aseguró Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

Foto: Equipos participantes en la Liga Superior de Baloncesto 2020/TN8

En Nicaragua el básquetbol tiene mucho auge. Además del crecimiento de fanáticos ahora se cuentan con grandes jugadores nacionales con muchísima calidad y jugadores extranjeros de gran nivel.

"Estamos muy orgullosos de la expansión de la liga, cuatro equipos nuevos, hemos venido creciendo año con año en el baloncesto, de este año también la participación destacada del Real Estelí, en la básquetbol Champions League, ha hecho que nosotros nos interesamos en crecer más en el baloncesto no solo en jugadores, sino también en mejorar las instalaciones deportivas que tenemos en cada sede, es importante destacar que vamos a tener transmisiones de todos los partidos de la liga superior de baloncesto, eso nos hace crecer porque hay mucha gente que está afuera en el extranjero pendiente de esta liga, ya que nosotros somos la única liga centroamericana activa al momento, y somos la tercer liga activa a nivel de Latinoamérica, nos han dado seguimiento muchos internacionales", expresó el presidente de la Liga Superior de Baloncesto, Cesar Fornos.

Esta liga de baloncesto es espectacular. Sin embargo durante septiembre se van a celebrar muchas actividades deportivas.

Foto: Equipos participantes en la Liga Superior de Baloncesto 2020/TN8

Después de este día inaugural de competencia, se espera la siguiente programación:

El calendario complementario a las primera semana es:

El domingo 30 de agosto, en el Otto Casco, Leones MGA vs Jinotega, y Tigres de Chinandega vs Frente Sur Rivas, en el parque central ambos partidos a las 5 de la tarde, el martes 1 de septiembre los Búfalos vs Costa Caribe en el Polideportivo Alexis Arguello 6:30 de la noche y Indígenas de MAT vs UNAN León en Matagalpa a las 7 de la noche, el jueves 3 de septiembre, Real Estelí vs Búfalos en el Polideportivo Alexis Arguello a las 6:30 de la noche, y Tigres de Chinandega vs Leones de MGA en Chinandega a las 7 de la noche. Y el viernes 4 de septiembre Costa Caribe vs Jinotega en el Polideportivo Alexis Arguello a las 6:30 de la noche.