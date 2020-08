Fumigación para reducir dengue y otras enfermedades en barrio Venezuela

Ministerio de salud en jornada de fumigación y aplicación de BTI en barrio Venezuela / Foto. TN8

Brigadas médicas del Ministerio de Salud, realizaron en el barrio Venezuela una jornada más de lucha antiepidémica, cuyo propósito es contener los casos de las enfermedades que transmite el zancudo.

Entre las acciones sanitarias, está la fumigación a más de 1 mil 200 viviendas, para que las familias aseguren su salud.

Ministerio de Salud en lucha antiepidémica / Foto: TN8

"Estamos con los compañeros que andan haciendo la aplicación del BTI, destrucción de zancudos, los que fumigan garantizando a la población su salud, cabe destacar que ha sido bastante efectiva la aplicación del BTI y la fumigación. Esto es con ayuda de la comunidad, con la cooperación de cada morador de su vivienda que hace una inspección, en poner los recipientes boca abajo, eliminar las llantas para evitar la propagación del zancudo", mencionó este lunes el doctor Luis Ruíz del Centro de Salud Francisco Buitrago.

Jornada de fumigación en barrio Venezuela / Foto: TN8

"Damos gracias a Dios porque existe nuestro Gobierno. Es muy importante porque a veces los zancudos de repente se alborotan y pasa frecuentemente; damos gracias a Dios porque se preocupan por nosotros. En mi casa si tenemos recipientes los ponemos boca abajo, si tenemos llantas; y tratamos de mantener limpio", destacó Jannete Pavón, pobladora.

"Todo lo que hace el Gobierno es excelente, en mi caso pongo plagatox para evitar los zancudos. Para aquellas personas que no abren a brigadistas deberían aceptarlo, porque el bien es para toda la familia, para que no se enfermen y no hayan tantas enfermedades", sostuvo Lidia Mayorga, pobladora.

Aplicación de BTI en barrio Venezuela / Foto: TN8

Las recomendaciones orientadas

Eliminar todo recipiente en lo que se pueda acumular agua.

Limpieza de los canales del techo.

Cambiar el agua de los floreros y lavarlos todos los días.

Voltear todos los recipientes.

Eliminar o poner bajo techo las llantas.

Tapar bien los barriles y recipientes que se usan para almacenar agua.

Participar en las jornadas de limpiezas y dejar entrar a los hogares al personal de salud que aplica BTI, fumigan y dan información sobre la prevención de las enfermedades.

Ministerio de salud en jornada de fumigación y aplicación de BTI en barrio Venzuela / Foto: TN8

Periódicamente están desarrollándose estas jornadas a nivel nacional, lo que ha permitido a Nicaragua ser uno de los países efectivos en la contención del dengue, zika y chikungunya, mediante el Modelo de Salud Familiar y Comunitaria.