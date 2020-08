Una familia más que vive segura, luego de recibir vivienda digna en Managua

Foto: La vivienda que habitaba anteriormente Doña Martha era peligrosa y colapsó por el temporal lluvioso/TN8.

Cada día son más nicaragüenses que reciben una vivienda digna entregada por autoridades de la alcaldía de Managua y de Taiwán. En la comarca La California en Sabana Grande, vive la protagonista de este programa gubernamental.

Fueron muchos días de penurias de Doña Martha Oliva, quien junto a su familia hoy contará otra historia de superación que logró a través del Gobierno.

"Me siento feliz, agradezco a nuestro Buen Gobierno y a Taiwán, me siento contenta con todos, cayeron unos árboles encima de la casa, y la derrumbaron; mi casa estaba deteriora, y ahora voy a vivir mejor, segura y tranquila", expresó Martha Olivas.

"De restituir los derechos a las familias a través de este proyecto se hace presente la solidaridad, el cariño y amor del pueblo de Taiwán hacia el pueblo de Nicaragua, casi todos los días estamos en las inauguraciones de casas maternas, puestos de salud. Para nosotros el agua significa prosperidad, por eso hoy Dios nos regala la lluvia para inaugurar esta casa digna de Doña Martha, que ya no se va a mojar con su familia", sostuvo el embajador de Taiwán, Chin Mu Wu.

Construcción de viviendas

"No falla la palabra de Dios, a través de la oración, nosotros no terminamos de agradecer al Gobierno de Taiwán y a todos los equipos que hicieron posible que hoy estemos celebrando la inauguración de esta vivienda donde viven 9 miembros, la demanda de las familias significa que tienen fe en este Gobierno. Hoy estamos entregando la vivienda 322, no solamente estamos hablando de vivienda porque todos los días nosotros estamos inauguramos obras, que vienen a mejorar enormemente las condiciones de vida de las familias, nos sentimos privilegiados de estar al servicio de ustedes", indicó Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua.

La vivienda que habitaba anteriormente Doña Martha era peligrosa y colapsó por el temporal lluvioso. Recuerda que siempre que llovía se mojaba, y pasaba frío. Ahora con su nueva casa dormirá en paz, tranquila y feliz.

En Managua desde hace años se han construido estas viviendas dignas, que dan comodidad a las familias, reducen la pobreza y acaba con los proyectos habitacionales críticos.