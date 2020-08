Cumplen sueño de otra familia de Managua con una vivienda digna

Foto: Vivienda digna para una familia del barrio Quinta Nina / TN8

Cumpliendo el sueño de otra familia, las autoridades de la Alcaldía de Managua y China Taiwán entregaron vivienda digna en el barrio Quinta Nina.

Más familias viven en mejores condiciones, dejando en el pasado el alquiler de una casa o posando con algún familiar o amistad, luego que reciben una vivienda nueva con la cual, puede heredar a sus seres queridos.

"Me siento muy agradecida, agradezco al Presidente porque se acuerda de los pobres. Se me cumplió el sueño, se sienten muy agradecidos mis hijos porque siempre que llovía nos mojábamos, ahora le agradezco al Gobierno y a Taiwán, porque este Presidente mira por los pobres. Más de 10 años tengo de vivir aquí, me siento emocionada, el sueño mío se hizo realidad", manifestó Sonia Dávila, protagonista.

Compromiso de Taiwán con Nicaragua

Foto: Alcaldía de Managua entrega una nueva vivienda digna / TN8

"Estamos de fiesta con alegría acompañando a esta familia de Sonia Dávila para recibir la casa digna número 321, un gran proyecto de corazón, de amor, de compromiso del Gobierno de restituir el derecho de la vivienda y es un gran esfuerzo de la Alcaldía de Managua, patentiza la solidaridad y amor de Taiwán a Nicaragua, para buscar medios y oportunidades para hacer proyectos que benefician al pueblo, a la familia pobre, a la familia que necesita una casa segura", destacó Jaime Chin Mu Wu, embajador de Taiwán.

"Sobre todo la seguridad emocional, la tranquilidad que le da la familia, nosotros somos una pequeña muestra de un gran equipo comprometido con la población y esta zona costera, nosotros sabemos lo que pasaba en época de lluvia. Solo aquí en este barrio se han entregado 103 viviendas, además de los más de 47 millones de córdobas que hemos tenido en proyectos viales, drenaje pluvial, es un proyecto integral lo que estamos haciendo", indicó Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

"La familia sabe que este Gobierno se ha preocupado por las familias pobres, nosotros vemos las transformaciones para mejor, para el bienestar, ahora esta familia ya puede dormir tranquila, nosotros somos puentes y no pared, donde nos une ese amor y ese cariño, somos un pueblo solidario", agregó.

Desde el 2009, la municipalidad de Managua con la cooperación de Taiwán construyen viviendas para nicaragüenses con dificultades económicas y en situación vulnerable.

Más de 300 viviendas se han construido para que los protagonistas se refugien de manera segura en invierno.