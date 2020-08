Labores para erradicar el zancudo en Villa Progreso, Managua

Foto: Jornada de fumigación en Villa Progreso, Managua / TN8

Brigadas médicas del Ministerio de Salud estuvieron presentes este lunes en Villa Progreso, para erradicar el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los pobladores de este barrio abrieron sus puertas a los trabajadores de salud, quienes fumigaron viviendas, aplicaron BTI y sensibilizaron sobre la prevención de las enfermedades.

Te interesa: Nicaragua expone exitoso modelo de salud a ONG's nacionales y extranjeras

"Para mí es bueno porque aquí hay muchos zancudos, y entonces ya tenían bastante de no venir, entonces para mí es bueno, yo abro las puertas a la hora que vengan, porque a mí no me gusta tener zancudos. Yo limpio con gas, echo cloro, para matar a los zancudos", dijo Magda Ponce.

"Me parece muy excelente porque ya tenía bastante tiempo que no pasaban y hay demasiado zancudos en la casa por lo que ha llovido; y a nuestro buen Gobierno. No manejo agua acumulada, la cambio seguido, limpio los canales que hay en la casa, para que no se acumulen las hojas, y boto el agua de las plantas para que no se acumulen los zancudos", mencionó Karen Angulo.

Higiene desde el hogar

Foto: Jornada de fumigación en Villa Progreso, Managua / TN8

Las familias desde sus hogares están realizando medidas de higiene que contribuyan a la disminución de casos de dengue y otras enfermedades. Entre las actividades que realizan están la limpieza con cloro en piso y techo, eliminación de basura y calaches, entre otras.

El doctor Juan Gaitán, del Centro de Salud Silvia Ferrufino, enfatizó que "las actividades como Ministerio de Salud que nosotros realizamos como lucha antiepidémica en la prevención del dengue, chikungunya, zika. Nosotros realizamos estas acciones para prevenir con la fumigación el ciclo de transmisión del vector que transmite la patología, también es importante la aplicación de BTI que se realiza en todos los barrios de los distritos, así también la visita casa a casa para la prevención de estas enfermedades, mantener las casas limpias, eliminar todos los criaderos de este vector".

La lucha antiepidémica se mantiene constantemente, en aras de garantizar la salud al pueblo.