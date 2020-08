Disminuyendo lista de espera y amplían la cobertura de salud durante jornadas medicas

Foto: Personal médico atendiendo a pacientes en diferentes enfermedades/TN8

La atención durante las jornadas en fin de semana, en los hospitales de Nicaragua, es parte de la voluntad política del Gobierno Central, atenciones como la realizada en el Hospital Manolo Morales, son de prioridad y fundamental, el trabajo de los médicos estuvo concentrado en consultas en medicina interna y ortopedia.

"Yo soy de Managua del barrio Georgino Andrade, me van hacer una operación para que no se me haga más grave el problema en la espalda que hace 3 años me caí, me van operar, vine el pasado miércoles y ya me programaron para hoy la operación, yo valoro excelente esta acción rápida y eficiente me siento bien y me gusta, estoy conforme por la atención", Freddy Medrano, paciente.

"Está bien todo porque me gusta la atención de aquí, todo rápido, bien organizado con los médicos, ingresé ayer y hoy ya me operan de la vesícula, que sigan adelante los médicos ayudando al paciente", expresó Marjorie Romero, paciente.

Mejores condiciones de salud

"El objetivo que tenemos es poder ayudar a la población a resolver su problema de salud, tenemos incluso pacientes con tumores, nuestro objetivo como médico siempre es garantizar o velar por la salud de la población, obviamente su bienestar físico, mental, su bienestar emocional, esto obviamente es una orientación del Gobierno apoyar a la gente con calidad, con eficiencia, con calidez, con compromiso en pro de la población de nuestro país", informó el doctor Gabriel Ruiz, del Hospital Manolo Morales, quien estuvo al frente del trabajo coordinado para la atención de los paciente en esta jornada extraordinaria en fin de semana.

Las jornadas están dentro del plan de trabajo para disminuir la lista de espera y ampliar la cobertura de salud.

Actualmente el Gobierno Sandinista se encuentra realizando la construcción de hospitales en diferentes departamentos de Nicaragua, para lograr que zonas lejanas tengan el derecho a la atención médica.