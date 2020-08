Vivienda digna 318 fue entregada por Alcaldía de Managua

Foto: Se han construido 28 viviendas dignas del 2011 a la fecha/TN8.

En Managua, la familia de Rosa Yessenia Sánchez se convirtió en la protagonista 318 del programa municipal Vivienda Digna, impulsado con el apoyo de la embajada de Taiwán.

Te puede interesar: Avanza la construcción del hospital escuela Oscar Danilo Rosales en León

Después de habitar 17 años en una humilde vivienda, en condiciones precarias durante los últimos inviernos, este martes se hizo posible el anhelo de esta familia capitalina.

"El Señor me ha bendecido con esta casa y le agradezco al Presidente y a la Primera Dama, Rosario Murillo. Mi casita estaba con poste de tigüilote y el zinc estaba todo dañado, ya tenía rato que estaba por colapsar. No podíamos estar tranquilos que cayera el agua y que no importara que no nos íbamos a mojar, pero para nosotros no era fácil que lloviera", contó la afortunada madre de familia, quien también manifestó que nunca perdió la esperanza de habitar bajo un techo seguro como el que este día garantizaron las autoridades.

Foto: Se han construido 28 viviendas dignas del 2011 a la fecha/TN8.

En la comarca Anexos a San Isidro de Bolas, ubicada en el Distrito III de la capital, se han construido 28 viviendas dignas del 2011 a la fecha.

"El día de hoy estamos entregando una vivienda más, felicidad, amor, cariño a través de esta entrega a Doña Yessenia y a Doña Yesenia lo que le agradecemos es la confianza, la esperanza que tuvo en este proyecto Revolucionario; un proyecto de amor que impulsa el Comandante Daniel y nuestra Vicepresidenta la compañera Rosario", expresó la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

Cooperación de cambios

El trabajo coordinado entre las partes involucradas en transformar las condiciones de las familias vulnerables, es posible gracias a la voluntad política de Nicaragua y Taiwán.

"Este proyecto de casa digna representa un compromiso hecho realidad de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, también representa los esfuerzos de la alcaldía para mejorar las condiciones de vivir a los pobladores en los barrios y también representa la solidaridad del Gobierno y pueblo de Taiwán", expresó el embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

El Gobierno de Taiwán, por medio de su cuerpo diplomático, apoya las gestiones que se realizan a través del programa Vivienda Digna desde octubre del 2018, cuando brindó su solidaridad a las familias afectadas por el invierno de ese año y aunó esfuerzos con las autoridades nicaragüenses.