Inició segundo semestre de clases en el Centro Tecnológico Simón Bolívar

El pasado 3 de agosto en los 45 Centros Tecnológicos del país se incorporaron a sus clases de educación técnica Foto: TN8



El Centro Tecnológico Simón Bolívar ubicado en la delegación seis de Managua dio la bienvenida a estudiantes de carreras y cursos técnicos para segundo semestre en la modalidad de fin de semana, donde más 200 estudiantes se reintegraron a sus clases.

"El día de hoy estamos aperturando el segundo semestre del año 2020 en las carreras técnicas del centro tecnológico Simón Bolívar, hemos estado viendo a los muchachos como mucho entusiasmo. Nuestro compromiso es seguirles brindando, esa educación y seguirnos guiando, porque nosotros como docentes somos formadores y formamos a los estudiantes, tanto el nivel técnico como en valores", comentó Jairo Sáenz, Director del Centro Tecnológico Simón Bolívar.

#Nicaragua | Estudiantes técnicos de #Managua, inician sus clases en la modalidad fin de semana en el centro tecnológico Simón Bolívar, en donde más de 200 estudiantes ingresaron a las diferentes carreras técnicas. pic.twitter.com/kqo6yo3Xc3 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 8, 2020

Este centro cuenta con un total de 1 mil 546 estudiantes de las carreras técnicas que ofrece este centro como son, Mantenimiento Industrial, Higiene y Seguridad Industrial, Mecánica Automotriz e Instalaciones Eléctricas y Automatizadas y diferentes cursos, que inician sus clases en fin de semana.

Cabe destacar que los estudiantes se sienten sumamente agradecidos con los conocimientos que adquiere en este centro, pues afirman que los docentes están meramente capacitados para impartir las clases y que han aprendido de manera eficaz.

"Es una carrera que abre muchas puertas. Es algo difícil ya que lleva sus complicaciones, por lo general esta carrera es estudiada por hombres, en mi sección sólo habemos dos mujeres. La electromedicina está relacionada con la eléctrica y la electrónica, empleada solamente para reparar equipos médicos, sino que nos podemos ingresar a otras empresas", añadió Ana Carolina Vásquez, estudiante de Electromedicina.

"Nos están enseñando personas muy capacitadas, yo decidí estudiar electricidad porque me gusta es algo que me apasiona desde siempre, antes yo hacía conexiones empíricamente pero decidí estudiar esta carrera técnica para hacerlo de manera correcta y la verdad es que me gusta bastante", concluyó José Luis Rodríguez, estudiante de electricidad.

El Centro Tecnológico Simón Bolívar atiende actualmente a 8 mil 787 protagonistas en carreras y cursos técnicos del sector industria y construcción.

