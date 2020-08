Inauguran calles para el pueblo en el barrio Carlos Núñez en Managua

Foto: Autoridades inauguran calles para el pueblo en capital/TN8

La comuna capitalina inauguró tres calles nuevas con carpeta asfáltica en el barrio Carlos Núñez del distrito 2 de Managua. Esta obra importante para las familias nicaragüenses tiene una inversión de 1 millón 100 mil córdobas.

Este sector en tiempos de lluvia reportaba hasta 12 viviendas afectadas y gracias a la inversión que el Gobierno de Nicaragua ha hecho en este distrito se ha logrado resolver la dificultad.

“Estas calles eran de tierra y provocaban ya en esta época de lluvias inundaciones problemática y que resultaban muy muy perjudicado los compañeros en este barrio específicamente en el Carlos Muñoz del distrito 2 de Managua. Se han venido haciendo poco a poco muchas obras a lo largo de los últimos cuatro años anteriormente se habían hecho obras aquí con una inversión superior a los 6 millones de córdobas… ustedes han visto cómo ha ido a cambiando toda esta área, era un barrio que no tenía calle, se ha mejorado también la zona de Los Martínez y otros lugares aledaños al Carlos Núñez de manera que felicitamos a los trabajadores de la alcaldía por este excelente trabajo”, expresó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

Foto: Familias nicaragüenses contentas al inaugurar calles que los beneficiaran/TN8

Asimismo, expresó que este proyecto de mejoramiento vial, beneficia de forma directa a 12 mil 460 habitantes. El vicealcalde de Managua, subrayó el trabajo continuo que realiza el Gobierno de Nicaragua para mejorar las condiciones de vida de las familias de esta comunidad.

En total el Gobierno de Nicaragua ha invertido 7 millones 687 mil córdobas en obras de mitigación en áreas vulnerables o puntos críticos, mejoramiento vial, así como, redes de abastecimiento agua y saneamiento.

Foto: Familias nicaragüenses contentas al inaugurar calles que los beneficiaran/TN8

Por su parte, la pobladora Betania López se mostró contenta y agradecida con esta obra que cambia significativamente el entorno y contribuye a mejorar sus condiciones de vida.

“Para todos los que vivimos en estas calles, nos sentimos gozosos, contentos, ya no nos inundamos, podemos caminar tranquilamente, cuando llueve ya no nos sentimos con temor que nuestras cosas salgan nadando porque nuestras cosas y familias estábamos en riesgo y gracias al Presidente, Comandante Daniel Ortega y la alcaldía de Managua ya no estamos sufriendo”, comentó.