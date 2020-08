Taller "Sol y Moda", emprendimiento de confección con diseños exclusivos

Marisol Salgado Propietaria de "Sol y Moda" / Foto: TN8

El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) , continúa brindado el acompañamiento oportuno a las familias nicaragüenses, quienes desean dar a conocer sus emprendimientos.

Hoy conoceremos la historia de Doña Marisol Salgado, quien siguió los pasos de su mamá y hoy realiza diseños de hombres, mujeres y niños; productos que los ofrece en el Parque Nacional de Ferias desde hace dos años. Ella agradece todo el apoyo incondicional que ha recibido.

Marisol Salgado, dueña del Taller "Sol y Modas" / Foto: TN8

"He tenido un espacio para ofertar mis diseños que son propios míos y los precios son accesibles desde los 200 córdobas, incluso tengo ya mis clientes que me buscan para hacerles algún trabajo, siento que estar ahí me ha abierto muchas puertas, gracias a Dios", agregó la emprendedora.

Cabe señalar que el MEFCCA continuamente realiza ferias para que los pequeños emprendimientos participen y de esta manera sus productos sean comercializados.

Además otra de las estrategias que impulsa este ministerio es a través de las capacitaciones como Congreso Nacional de Emprendedores, donde se intercambian conocimientos y fortalecen sus estrategias para mejores resultados.

Prendas del negocio de emprendimiento "Sol y Moda" / Foto: TN8

Impulso a través del MEFCCA

"He tenido la oportunidad de tener un espacio para dar a conocer mis productos, ahí nosotros no pagamos absolutamente nada y eso es una gran ayuda por que estar pagando un local no está dentro de mis capacidades y más para mí que estoy empezando el negocio", manifestó Marisol Salgado.

Si usted desea obtener diseños exclusivos puede visitar el taller "Sol y Modas", que está ubicado en el Reparto Shick del Distrito V de Managua, de donde fue el Tanque Rojo una cuadra al Lago, media cuadra abajo.

Prendas del negocio de emprendimiento "Sol y Moda" / Foto: TN8

Así como la historia de Doña Marisol Salgado existen otras, que han tenido la oportunidad de ser parte de la familia de los emprendedores que acuerpa el MEFCCA; estrategia que es promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que vela por la economía y estabilidad de las familias.