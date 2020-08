Estudiantes de Managua participan en curso de competencias digitales

Foto: Curso de competencias digitales en colegios de Managua / TN8

Fortaleciendo las habilidades de los estudiantes, el Ministerio de Educación dio inicio al curso de competencias digitales en el colegio San Sebastián del Distrito II de Managua.

El curso cuenta con la participación de estudiantes de décimo y undécimo grado.

Esta nueva metodología que desarrolla el MINED agiliza los conocimientos de los estudiantes, con el fin de capacitarlos y dotarlos de herramientas que fortalezcan su desarrollo profesional.

“Hoy que iniciamos estamos haciendo uso de lo que es el área Aprender, Emprender y Prosperar con cuatro módulos para los estudiantes. Esto ha venido a fortalecerlos, gracias al buen Gobierno que nosotros tenemos y través del Ministerio de Educación que nos facilita y dota de recursos a estos colegios”, indicó Marvin Cruz, docente del MINED y encargado del curso.

Herramientas tecnológicas

En los diferentes módulos, los estudiantes van a adquirir nuevos conocimientos haciendo uso de las nuevas tecnologías.

“También esta clase la reciben los niños de primaria, obviamente cada quien en su módulo, ahora estamos con jóvenes de quinto año que ya llevan una base de cómo ser un emprendedor, cómo manejar la idea emprendedora, que es lo que nosotros pretendemos con este programa que hoy iniciamos”, añadió Cruz.

El curso estará siendo impartido por profesores del Ministerio de Educación, además cuenta con la participación del ganador del concurso de competencias digitales que se realizó el año pasado, quien desarrolló una aplicación para las matemáticas.

“Mi aplicación se llama matematismo, y como el nombre lo dice está basada en la matemática. La idea principal de esta aplicación para que los alumnos y los maestros pudieran revisar los procedimientos sin necesidad de estarse tardando tanto tiempo. Hay un punto muy importante, en esta aplicación no te da los procedimientos, sólo te da la respuesta y eso es importante para que no tenga que hacer todo el procedimiento y ver si está correcto o no”, aseguró Kevin Pérez, ganador del concurso de competencias digitales 2019.

Los estudiantes aseguraron que con esta nuevas herramientas el camino a la universidad será más fácil.

“Estos cursos me parecen una gran oportunidad para seguir avanzando y nosotros emprender, hacer más actividades y sirven de muchas formas para ahorita la universidad que estamos próximos a ingresar. Me parece algo perfecto, tengo en mente muchos proyectos, yo quiero estudiar diseño gráfico y usar más herramientas me ayudará”, finalizó el estudiante de undécimo grado, Isaac Ascencia.