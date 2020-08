Garantizan agua y luz en proyecto Bismarck Martínez de Cuidad Sandino

Las familias beneficiadas suman 132, las cuales han anhelado toda su vida con tener una casa propia Foto: TN8

En la continuidad de la ejecución del proyecto Bismarck Martínez, este sábado autoridades dieron por inaugurado la instalación del servicio del energía eléctrica y agua potable en cada uno de los lotes en lo que será el barrio Tomás Borge.

"Tenemos el proyecto de energía eléctrica que cuesta 1 millón 800 mil córdobas, el proyecto de agua potable 470 mil córdobas, ya cada uno de los lotes tienen sus esperas de agua potable y energía eléctrica en su sitio solamente que el beneficiario vaya a realizar sus gestiones a Unión Fenosa y Enacal para su debida conexión", dijo Reymundo Flores, alcalde de Ciudad Sandino.

Las familias beneficiadas suman 132, las cuales han anhelado toda su vida con tener una casa propia, sueño que se hace realidad únicamente con este gobierno.

"Ya tenemos la luz, el agua, es un gran beneficio, nosotros no tenemos para comprar en una urbanización y con este gran proyecto, construye a qué tengamos una casa digna, las rentas son caras, estar posando es duro, yo le agradezco mucho al gobierno y a la alcaldía de este municipio", dijo Carlos Vaca.

"Es el beneficio que necesita la gente más necesitada, la gente que necesita de este proyecto, que no somos gente que tenemos 3 o 4 casas y venimos también a beneficiarnos, no, somos gente que no tenemos donde vivir hasta hoy recibo este gran beneficio", dijo Alicia Hernández, beneficiada.

Más proyectos en camino

Como parte del desarrollo municipal que llevan a cabo las autoridades, recientemente fue inaugurado un puente vehicular a unos 300 metros cuyo monto fue de más de 40,000 millones de córdobas.

"El objetivo es de levantar el perfil a todo este sector, ya que aquí también viene desarrollándose otra lotificaciones, La Virgen, Sueño Real, hay 3 lotificaciones aproximadamente y viene ofertando a la población además del Bismarck Martínez #1 y #2 están aledaños al puente. Aproximadamente 5,000 lotes que de aquí a 5 años tendremos viviendas y por eso que hacemos estos proyectos, con el sentido de estimular la inversión", concluyó el alcalde de Ciudad Sandino.

Entre septiembre y octubre se pretende ejecutar un proyecto de adoquinado en la entrada principal a este barrio. Cuya inversión será de 5 millones de córdobas. De la misma manera será construido un busto en honor al comandante Tomás Borge Martínez.