Festejan con fe y tradición fiestas en honor a Santo Domingo en Managua

La imagen de Minguito sale de Las Sierritas, hasta la iglesia de su mismo nombre en Managua Foto: TN8

A tempranas horas de este sábado primero de agosto, miles de fieles devotos de la diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán, se dieron cita en la iglesia de las Sierritas de Managua, como todos los años.

De aquí con una replica de la milagrosa imagen al son de filarmónicos, bailes, morteros y sobre todo con fe y mucha tradición, se inició el tradicional recorrido rumbo a la iglesia de Santo Domingo, en los escombros de la vieja Managua.

#Nicaragua | A esta hora la diminuta imagen se encamina al sector de La Morita en carretera a #Masaya pic.twitter.com/O7hGD0Ve9C — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 1, 2020

En el peregrinaje la primera estación obligada es la Cruz del Paraíso, el cacique menor con su peculiar atuendo desde Tipitapa este año no se podía quedar sin cumplir su promesa.

“Seguiré haciendo esto hasta que Dios me lo permita, ya con este son 17 años de bailarle a Santo Domingo, en pago de un milagro, a los 4 días de nacido me dio neumonía grave y morí en brazos de mi mamá, ella le pidió primero Dios y después a el, pues me regaló la vida, por eso ya 17 años pagando mi promesa“, dijo Ramsés Solís, conocido como el cacique menor.

Con su vestido de folklore bailándole con fe, la niña Teresa Pérez, desde el barrio Rigoberto López Pérez este año también llegó a pagar su promesa por el milagro que le regalo “Minguito“ .

“Ya son 11 años que le bailamos a Santo Domingo, a mi hija le dio neumonía a los 8 meses yo le pedí al santo que me la sanara y que le vendría a bailar durante 15 años y por eso aquí andamos, primero gracias a Dios y después a Minguito“, dijo Martha Pérez.

#Nicaragua | La fe por la milagrosa imagen se manifiesta en los que pagan promesa bailando al son de los filarmónicos.



Policía Nacional acompaña a los centenares de promesantes en este recorrido. pic.twitter.com/yr0LtIa45v — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 1, 2020

Tradición y devoción

Al igual que ella otros peculiares personajes como las vaquitas, los negros no pueden faltar acompañando al santo en su peregrinaje.

Este momento es muy bien aprovechado también por vendedores ambulantes que ofrecen sus productos a los promesantes.

En el recorrido las autoridades correspondientes de socorro no habían reportado ninguna emergencia o incidente que lamentar.

Seguridad para los promesantes

#Nicaragua | Este es el ambiente que se vive en la Cruz del Paraíso, en el recorrido de una replica de la diminuta imagen de Santo Domingo de Las Sierritas a los escombros de la vieja #Managua. pic.twitter.com/bbO8jyAUuk — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 1, 2020

Se destaca la presencia de agentes de la Policía Nacional, quienes mediante un cordón garantizaban la seguridad de los promesantes.

La imagen de Minguito sale de Las Sierritas, hasta la iglesia de su mismo nombre en Managua, donde permanece durante diez días hasta que retorna a su eterna morada.

Pese a que este año la festividad se vio afectada por la pandemia del coronavirus, la fe de los creyentes no se hizo esperar y salieron a dar cumplimiento a esta hermosa tradición, que marca más de un centenar de años a los capitalinos.