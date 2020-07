El Crucero se ve rebosante con producción de hortalizas y granos básicos

Trabajadores de Finca La Luz / Foto: TN8

La agricultura es una de las principales actividades económicas en Nicaragua. Los productores muy de mañana se levantan optimistas para trabajar el cultivo, siendo muy favorable el tiempo de invierno, debido a que aumentan sus áreas de siembra.

En el municipio El Crucero está ubicada la Finca La Luz en el kilómetro 21 de la carretera sur, con un alrededor de 30 manzanas productivas aproximadamente.

De este lugar sale parte de la cosecha del tomate, chiltoma, aguacate, frijoles, pitahaya, banano musácea, granadia, pipián, cacao y caficultura, para luego ser comercializado en los mercados locales.

“Estamos en lo que es el ciclo de primera, el aprovechamiento es de una buena época, porque esto va ayudar a que toda la producción de Nicaragua y nuestros municipios salga en los próximos 15 días. Esto viene a favorecer también al consumidor porque en Nicaragua gracias a Dios ha habido un excelente invierno que nos ha permitido sembrar cultivar y cosechar”, subrayó Roberto Calderón Quintero, propietario de Finca la Luz.

En cuanto a la producción del frijol don Roberto manifestó que ellos venden a 1 mil córdobas el quintal y en las últimas semanas la población nicaragüense ha denunciado el alza exagerada e injustificada en el precio de los frijoles; el nos aclaró que esto es provocado por los intermediarios para ellos ir ganando más.

“Siempre el productor vende más barato, un quintal de frijoles va desde los 1 mil 500 córdobas hasta 2 mil córdobas a lo mucho; pero el intermediario lo viene a pagar a mil córdobas aquí al campo y entonces prácticamente lo que incrementa, es el intermediario al consumidor”, sostuvo.

Venta del grano de oro

La producción es una fuente para la generación de empleo e ingresos, que contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población rural y urbana, esto es lo que aporta en gran medida a la competitividad del país como modelo exportador.

“He aprendido de todo menos a robar y esto lo he aprendido trabajando duramente con mis hijos; ya tengo 20 años de trabajar en el campo, hoy estamos trabajando el tomate y levantando la siembra para que él no se manche y que no haya dificultad al venderlo”, manifestó doña Yadira Potosme, trabajadora de Finca la Luz.

“En primer lugar nosotros trabajamos en este cultivo porque tiene un buen rendimiento en lo que es la cosecha y ayuda también en lo que es el precio, lo que es sustentable económicamente para la familia”, comentó José Dólares Calderón.

En esta finca se ha diversificado la forma de vender el grano de oro, café Doña María tiene tres años de estar comercializándose y actualmente producen entre 120 a 200 quintales de café.

“El semillero dilata 40 días para que él crezca chiquito, después a los tres meses ya está la matita un poco más grande, para posterior ser sembrado; da el grano a los tres años y después ya lo trabajamos. Son dos presentaciones el café en grano y el café molido el cual ha sido muy rentable y muy vendido en los mercados”, agregó Blanca Nieve Altamirano, Productora.