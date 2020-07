Clínica móvil atiende a familias del barrio Altagracia

Foto: Atención dedicada en clínica móvil de Managua / TN8

Entre 50 a 80 pacientes se atendieron la mañana de este miércoles en la clínica móvil que es promovida por el Ministerio de Salud (MINSA), para que las familias del barrio Altagracia tengan la oportunidad de recibir atención médica de calidad.

Medicina general, ginecología, pediatría, medicina natural, exámenes de VIH, Papanicolaou, ultrasonidos y odontología son parte de las especialidades con las que cuentan estas unidades móviles que llegan hasta las comunidades más lejanas.

"Vemos una frecuencia bastante por parte de la población, quienes aprovechan nuestra visita para hacerse una serie de exámenes. También traen a los niños ya que contamos también con los pediátricos que los atienden y si notamos de que alguno de los pacientes presenta alguna síntoma fuerte, de inmediato lo trasladamos a un centro hospitalario, para ello contamos también con una ambulancia", agregó la doctora Silvia Pavón, médico general del centro de salud Altagracia.

Familias se atienden con seguridad

Doña Angela Sofia no dudó en asistir a esta clínica móvil, quien desde hace varias semanas atrás presentaba un dolor abdominal y de inmediato se le realizó un examen de ultrasonido.

"Muy agradecida, yo le dije al médico de mi dolor y de inmediato me pasaron a hacerme el examen, ya gracias a Dios me están atendiendo y me dicen que es posible que sea la vesícula y me van a enviar al hospital ya que necesito una cirugía", manifestó Doña Angela.

"Yo es primera vez que vengo y la verdad que es muy buena esta clínica móvil por que nos tratan muy bien y hasta el medicamento llevo; tenía un resfriado y ya sin gastar un peso me lo estoy tratando", dijo Susana López, habitante del sector.

El objetivo fundamental del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, es que estas clínicas móviles ayuden de gran el beneficio de tener atención médica cerca de sus hogares y que aquellas que no tienen para costear un examen, puedan apoyarse en las ferias de salud, que llegan a los barrios y comunidades del país de manera periódica.