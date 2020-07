Nicaragua continua fomentando el deporte físicoculturismo

Foto: Familias visitan lugares turísticos en Managua y observan las diferentes actividades realizadas/TN8

Con el propósito fomentar el deporte en los jóvenes, la Federación Nicaragüense de Fisicoculturismo realizó la presentación de fisiculturistas selección masculino y femenino.

Este evento, es la antesala del campeonato que se desarrollará a nivel nacional el próximo 15 de agosto en el departamento de León.

“Estamos realizando por segunda vez consecutiva una exhibición de físico culturismo esta actividad la vamos a estar promoviendo y haciendo una vez al mes aquí en el Salvador Allende, aprovechando la afluencia de gente que está viniendo para que conozcan del físicoculturismo, que es el físico culturismo ,que significa, cuál es el objetivo del físico culturismo”, dijo Nelson Lanuza, vicepresidente de la Federación Nicaragüense de Fisiculturismo.

El fisiculturismo es un deporte que poco a poco va tomando auge en el país, en la federación los jóvenes aprender todo sobre el cuido integral de sus cuerpos.

Actividades recreativas para todos

“Se trata de siempre llevar un estilo de vida saludable, de esforzarnos y dar lo mejor de nosotros no siempre estamos motivados sobre todo por la situación que estamos pasando ahorita con la pandemia pero ahí es donde demostramos que es lo que realidad somos, de decir que somos unos atletas”, dijo Mellisa Darce, fisiculturista categoría bikini fitness, procedente de la capital.

Los participantes de la demostración aseguraron que el trabajo que la federación realiza en el país es excelente ya que les ayuda a salir adelante con este deporte.

“Pues la Federación siempre está apoyándonos a medida de lo que le es posible, siempre, como te puedo decir nos están inculcando aprendizajes, recibimos charlas, seminarios para que nosotros podamos mantener ciertos conceptos y conozcamos un poco más de este deporte también y me parece que es demasiado bueno porque así uno sabe más”, añadió Darce.

“Claro, es excelente la atención y el trato de cada uno de ellos es prácticamente excelente no me puedo quejar con ninguno de ellos porque me han tratado bien desde que comencé a competir prácticamente de 2011 me han apoyado, hasta he salido fuera del país y he aprendido muchas cosas, me siento agradecido con la federación”, refirió, Maxwell Vallejos, fisiculturista que vino desde el departamento de Masaya.