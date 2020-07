Clínica Móvil en Managua llegó al barrio Santa Ana Norte

Foto: Jornada de salud con clínica móvil en Managua / TN8

Las familias del barrio Santa Ana Norte del Distrito II de Managua, participaron en una jornada de salud este viernes, en la que tuvieron acceso a diferentes especialidades de la medicina como pediatría, odontología, medicina general, además se realizaron exámenes como ultrasonido, VIH y Papanicolaou.

“Estamos muy agradecidos, toda la comunidad, con el centro de salud, con la institución, muchas personas tenemos que salir a trabajar, pero aprovechamos esta oportunidad y venimos tempranito, a reservar lugar y me puedo ir a trabajar", manifestó Norma Prado, habitante.

"Las atenciones son muy buenas, es de agradecerle también a los doctores del centro de salud Sócrates Flores, porque nos brinda toda el apoyo en tiempos de pandemia, porque vienen y nos miran los problemas respiratorios leves en los barrios. Yo vine porque tengo un poquito de catarro, preferí venir y así descarto cualquier síntoma, no tengo nada de coronavirus, si no que me trato un catarro que es como alergia”, agregó Prado.

Atención personalizada y de calidad

“Estamos ofreciendo las consultas con diferentes especialidades, estamos haciendo limpiezas y extracciones dentales, siempre lo que es pediatría, ginecología y todas las especialidades, atendiendo con mucho amor y esperanza a todas las familias. Hoy no tenemos límites, atenderemos a toda la población que venga, estamos entregando medicamento gratis, todo es gratis“, indicó el doctor César Traña, quien está a cargo de esta unidad móvil.

En Nicaragua hay 80 unidades móviles que a diario se desplazan por barrios y comunidades, para acercar los servicios de salud.

Cada año en estos medios se atienden a miles y miles de personas, asimismo si se necesita de una mayor atención, el paciente es remitido al hospital o centro de salud más cercano para darle el seguimiento requerido.