Celebran a lo grande Día de la Alegría en Ciudad Sandino

Se conmemoró con la entrega de paquetes alimenticios a madre que tuvieron partos múltiples Foto: TN8



En Ciudad Sandino se desarrollaron este viernes múltiples actividades para celebrar el glorioso Día de la Alegría, una de ellas fue el festejo del primer aniversario de funcionar como espacio de sana recreación del complejo deportivo Kevin Coffin.

"Hoy desarrollamos una serie de actividades, en primer lugar entregamos a los habitantes de Ciudad Sandino 180 certificados de cursos de reparación de celulares, de barbería, de repostería; a través de la escuela de oficio y como parte de las reivindicaciones del Frente Sandinista hacia la población. Hoy venimos aquí a entregar las medallas de los deportistas que han participado en todo el día en las competencias de las diferentes disciplinas: boxeo, karate", expresó Reynaldo Flores, alcalde de Ciudad Sandino.

El Día de la Alegría previo al 41 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista también se conmemoró con la entrega de paquetes alimenticios a madre que tuvieron partos múltiples, adolescentes embarazadas y otros beneficiados.

"El Gobierno siempre mediante el Ministerio de la Familia está brindando un aporte más a las mujeres de partos múltiples, esta brindando acompañamiento a estas mujeres que paren gemelos que tienen múltiples partos y que necesitan del apoyo del acompañamiento de nuestro Gobierno mediante las instituciones", manifestó la vicealcaldesa Scarleth Solís López.

"Me siento satisfecha porque cubre las necesidades de mi hogar y de todos los hogares de las que estamos presente y muy agradecida con el Gobierno. Aquí formamos casi 200 mujeres este grupo y toda satisfechas porque al menos yo casualmente no tenía que cocinar y ya me cayó bien esto", señaló Marling Vargas, beneficiada.

Las autoridades de la alcaldía de Ciudad Sandino también realizaron la entrega de 100 sillas de ruedas para personas que sufren algún tipo de incapacidad motriz.