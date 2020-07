Progreso y calles nuevas mejoran calidad de vida en el Memorial Sandino

Foto: Calles nuevas en el barrio Memorial Sandino / TN8

Las familias del barrio Memorial Sandino, en Managua, se congregaron para inaugurar 259 metros de calles de concreto hidráulico, una obra que trae el progreso y mejores condiciones de vida a las familias.

El barrio Memorial Sandino pertenece al Distrito I de Managua y son más de 4 mil los habitantes beneficiados.

Lee también: Jóvenes en Nicaragua destacan lucha revolucionaria y nuevos compromisos

“Las calles antes eran de tierra, hoy estamos celebrando el Día de la Alegría, con esa gran bendición y seguimos adelante, confiando en los proyectos, nos viene a beneficiar en que los niños van a estar más seguros, más limpios; tenemos mucho por delante”, sostuvo Ruth Morales Navarrete.

Foto: Calles nuevas en el barrio Memorial Sandino / TN8

Muchos proyectos más

“Es un privilegio muy bueno y esperamos muchos proyectos más que se están haciendo. Es un esfuerzo grande, a pesar de tantas adversidades, es un privilegio, es un gozo, recibir una calle limpia, donde los niños no se van a llenar de lodo, no se van a ensuciar. Es muy bueno, se han hecho muchas cosas por los pobres, se ha apoyado mucha gente, es el Gobierno que muchos necesitamos, que nos den la mano, no se mira ni color ni tamaño”, puntualizó Sonia Ortiz.

Foto: Calles nuevas en el barrio Memorial Sandino / TN8

“Estamos inaugurando estas calles, 259 metros de concreto hidráulico, hace unos años esta zona en verano eran unos polvazales increíbles y en inviernos eran lodazales terribles, ni los taxis querían entrar. Siempre que llegamos a algunos barrios, a algunas zonas, nos encontrábamos con personas que nos decían que necesitaban la calle", destacó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

"Cuando alguien se enferma, las ambulancias no pueden entrar, la Policía necesita entrar aquí. Esta zona del Memorial, Hialeah, ahora el cambio es drástico, ahora tienen calles tan bonitas, que benefician a más de 4 mil habitantes en 829 viviendas que tenemos aquí en la zona”, acotó.