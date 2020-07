El Chacalín: Una de las mejores opciones para comer mariscos en Managua

Foto: Este local es especialista en preparar mariscos con extraordinario sazón/TN8.

Si sos amante de los mariscos y buscás la mejor opción, en Managua hay un lugar que ofrece diferentes platillos, a los mejores precios y de gran calidad.

La Terraza El Chacalín está ubicada de los semáforos de Linda Vista, una cuadra al Norte y cuenta con otras dos sucursales más en la capital, para abastecer los antojos de quienes son fanáticos de los productos del mar.

“Una queda en La Colonia, del parque 3 cuadras al Norte; y tenemos la más nueva que se inauguró hace 6 meses en la plaza 101”, dijo Keneth Sirias, administrador de la terraza El Chacalín.

Este local es especialista en preparar mariscos con extraordinario sazón, además brinda a todo el que lo visite un ambiente agradable, eso agregando las constantes promociones que realizan diariamente.

Precios y especialidades

“El Chacalín es un buen lugar donde pueden pasarla muy bien, los días lunes y miércoles tenemos la promoción en ceviche de pescado 2 por 210 córdobas, los días martes son toñeros, la cubeta a 160 córdobas, los jueves tenemos el ceviche 2 por 185 córdobas y este mes tenemos en promoción el pescado de libra”, destacó el administrador.

Foto: El cóctel de cuatro ingredientes es una especialidad de la casa/TN8.

El cóctel de cuatro ingredientes es una especialidad de la casa, y la preparación está hecha con productos frescos ideales para cualquier paladar exigente. Los ingredientes son: pulpo, camarón, pescado y calamar, que tienen una preparación previa antes de fusionarlo.

Los horarios en este local están hechos para no faltar y para no quedarse con las ganas. “En la colonia 10 de Junio, atendemos de 10 de la mañana a 2 de la mañana, y en la plaza 101 es igual que en el local de Linda Vista, que atiende desde las 11 am hasta que el último cliente se vaya”, afirmó Keneth Sirias.