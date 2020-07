Ejército de Nicaragua anuncia jornada conmemorativa y acciones contra el Covid-19

Foto: Ejército de Nicaragua anuncia jornada conmemorativa y reforzará acciones contra el Covid-19

La comandancia general del Ejército de Nicaragua y el consejo militar ofreció detalles de las actividades que se han programado para resaltar los aniversarios de las principales unidades, como la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, el Cuerpo Médico Militar y así como el acto central de la institución castrense y debido a la pandemia se van a realizar de manera virtual.

El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército, Julio César Avilés Castillo, así como los mayores generales, Bayardo Rodriguez, jefe del Estado Mayor General y Elias Corrales, inspector general, han encabezado esta presentación.

"A finales de cada año hacemos las proyección para el cumplimiento de nuestras misiones y tareas, las validamos a través de una orden, para el cumplimiento de todas las unidades, para este año 2020 establecimos como lema: En Defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión", destacó el general de Ejército.

"Continuar cumpliendo las tareas para el bienestar de todos los nicaragüenses, indudablemente reorientamos nuestros planes, nuestros esfuerzos se enmarcan, las jornadas conmemorativas no van a hacer posibles realizarse como en años anteriores", dijo el alto mando militar.

Se van a organizar actos en unidades y de igual forma se van a presentar los mensajes del presidente de la república, Daniel Ortega y el comandante en jefe.

El 31 de julio será el de la Fuerza Aérea

El 13 de agosto la Fuerza naval

El 19 agosto, el 41 del Cuerpo Médico Militar

El 2 de septiembre, el acto central de constitución

"Independientes de las circunstancias vamos a entregar las condecoraciones a los compañeros destacados", destacó.

El 2 de septiembre se van a realizar los ascensos en grado.

De manera paralela la institución anunció que continuará aportando en la lucha contra el coronavirus.

"Asumimos el compromiso de cumplir las prioridades con algo sentido patriótico, seguimos cumpliendo con las misiones y tareas, queremos en esta reunión, dar a conocer importante datos que hemos realizado en medio del trabajo de esta institución para la prevención y las acciones contra el Covid-19", dijo.

Se fortalecieron con mil unidades militares en las fronteras para evitar el tránsito por pasos no habilitados.

De enero a junio se han rechazado más de 7 mil personas procedentes de Costa Rica, son migrantes de otros continentes.

Más de 5 mil nicaragüenses han sido conducimos a los puntos de control más cercanos para que ahí se aplicarán los protocolos establecidos.

El Ejército de Nicaragua ha dispuesto de 76 puestos de salud, en los cuales se han realizado 380 mil consultadas, de ese total 32 mil son al personal militar.

Anunciaron que en los próximos días las jornadas de desinfección que impulsa el Ejército, llegará a otros departamentos.

“Se creó un destacamento para realizar labores de desinfección en Managua y otros departamentos”, manifestó el General de Ejército.

Más de 600 mil metros cuadros de áreas han sido desinfectadas.

Minimiza las críticas

El comandante en jefe, minimizó las críticas que ha recibido las instituciones de quienes no conocen el arduo trabajo que realizan todas las unidades militares.

“Hay muchos que no saben, las enormes tareas y sacrificios de nuestros soldados, de nuestros oficiales, garantizando esas condiciones de seguridad en nuestras fronteras, de los miembros de nuestra Fuerza Área y Naval, todos los días del mundo, ahí está nuestra gente trabajando, con dedicación, garantizando las mejores condiciones de seguridad para nuestro pueblo”, dijo de manera categórica.

“Atacan a diario, no han parado, quienes lo hacen, sencillamente lo que no hacen absolutamente nada, hay quienes se llenan la boca al decir que para eso nos pagan y saben que, a todos esos, hablantines, vividores, asalariados, con toda la autoridad moral de nuestros soldados, sargentos, oficiales, les decimos que la entrega nuestra en el cumplimiento de las misiones y tareas, no está determinando por los salarios que devengamos”, manifestó el general de Ejército.

“Que se vengan, les vamos a dar las botas, le vamos a dar los uniformes a ellos, para que vayan a patrullar la frontera, si dicen ellos que estamos haciendo mal las cosas, que vengan ellos pues y se vallan con nosotros, los que critican cuando se están quemando nuestros bosques, vamos a ver si se van a soasar con nuestra gente, ahí en la lucha contra los incendios forestales o si van a ir a navegar con nuestros marineros”, indicó.

“Critican, critican y calumnia y yo les respondo a ellos, como que si ellos se metieran la mano a la bolsa y nos vinieran a pagar nosotros, calumnias que rechazamos tajantemente, nosotros decimos que lo que hacemos, decimos y lo que decimos lo hacemos, sobre esa base, nosotros soportamos nuestra credibilidad y son nuestros actos que determinan el nivel de autoridad de esta institución al servicio de nuestro pueblo, a nuestro pueblo le decimos que no se dejen engañar, que no le manipulen la mente, estos asalariados, estos vividores, que de eso viven de estar hablando, esa es su manera de vivir, criticando a esta institución”, respondió.