Tributo al Héroe y Mártir Ariel Darce en el Distrito V de Managua

Las familias de los barrios del Distrito V, de esta zona del este de Managua, participaron en un homenaje al Héroe y Mártir, Ariel Darce, quien hace 41 años, hizo su tránsito a la inmortalidad, en los días álgidos del derrocamiento de la dictadura somocista.

Como un tributo a su memoria, llevaron flores, se realizaron presentaciones artísticas y entonaron consignas.

La hermana de Ariel, Argentina Darce, participó en el homenaje que se realizó en el parque de Villa Don Bosco en el Distrito V.

"Hemos venido a hacer honor y compromiso. Hombres como él son ejemplo, luz y vida. Cuanto orgullo saludar a su hermana, venir a este acto, es un compromiso que tenemos todos los días, para platicar esas grandes proezas, para seguir adelante, lo conmemoramos a Ariel no con la muerte, si no con la vida. Queremos patria libre y vivir, porque también luchamos por el amor, que viva su sangre Revolucionaria", indicó Milton Ruiz, coordinar nacional de juventud.

"La juventud lo resguarda"

“Estoy conmovida, porque es de los muertos que nunca mueren, es de los héroes que merecen estos homenajes, me encanta que la juventud esté a la vanguardia, que esté al frente y la juventud lo resguarda. Ariel vive en cada proyecto, en cada obra del país, si el estuviera vivo, estuviera feliz porque él luchó y todo se está cumpliendo en el país”, indicó Rosa Argentina Darce.

“Nuestro Héroes y Mártires, son parte de la historia y una historia viva que camina toda la vida, para recorrer y permanecer en los corazones de todos los nicaragüenses. Hoy estamos conmemorando el paso del inicio hacia otro plano de vida, estamos todos los días despertándonos en amor creciente, trabajando para poder conseguir y lograr los sueños de nuestro pueblo”, indicó Ruiz.