Güirilas Don Albert con el mejor sabor nicaragüense, en Managua

Foto: Preparación y elaboración de Güirilas/TN8

Güirilas Don Albert es un emprendimiento de larga trayectoria familiar que resalta lo mejor de la gastronomía nicaragüense.

“Mis abuelos siempre me daban güirilas cuando estaba pequeño, entonces desde ahí viene esto, yo trabajaba la papiroflexia, la artesanía. La güirila fue el emprendimiento que más me llamó la atención, como a mi me gusta la gastronomía entonces decidí emprender este negocio”, aseguró Albert Zambrana, propietario de Güirilas Don Albert.

Este fin de semana familias aprendieron el procedimiento completo para realizar uno de los aperitivos de más antigüedad en Nicaragua.

“Hoy estamos haciendo la preparación completa, la elaboración de las güirilas del comal a su mesa”, agregó.

Además explicó paso a paso la creación de esta delicia nicaragüense, “las güirilas se preparan de la siguiente manera, procedemos primeramente a raspar el maíz, luego a molerlo y después agregarle a esa masa que queda, se le agrega leche, azúcar y crema para que le quede con el sabor excelente”, dijo.

“La hacemos así para que quede con un buen gusto para todos nosotros que somos lo que nos encanta comer”, añadió.

Este novedoso emprendimiento ofrece sus güirilas todos los días en el Tiangue Hugo Chávez de 8 de la mañana a 9 de la noche.

Este negocio día a día crece, don Albert proveniente de León y su compañera Estela García de Estelí. Años atrás unieron fuerzas, y hasta hoy con todo su empeño han hecho de su emprendimiento uno de los más reconocidos en el Tiangue.

Güirilas Don Albert es un emprendimiento que día a día va creciendo con el apoyo incondicional del Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA).

“El MEFCCA nos ha acompañado en todo momento, nos ha brindado el apoyo, todo lo que hemos necesitado y actualmente nos sigue apoyando, seguimos emprendiendo y seguimos laborando de la mejor manera”, finalizó.