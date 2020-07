Familia del barrio 14 de Mayo recibe vivienda digna

Foto: Entrega de vivienda digna en Managua / TN8

Esta es la vivienda digna 301 que inaugura la Alcaldía de Managua en hermanamiento con el Gobierno de Taiwán. Esta entrega se hace en saludo al 41 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

La protagonista de esta inauguración vive en el barrio 14 de Mayo, ahora que recibió esta nueva vivienda, sus preocupaciones para la temporada de invierno acabaron.

"Yo me siento muy orgullosa, porque es un logro, una gran bendición de Dios de parte de nuestro Presidente. Yo me siento muy agradecida, muy contenta, por esta casa digna que Dios me ha proveído, que Dios me los bendiga, y bendiga a todos mis compañeros que me han acompañado para tener esta casita digna", dijo Nancy Áreas, protagonista.

"Ahora vamos a pasar el invierno muy alegre porque vamos a estar más seguros, bajo un techo digno, antes teníamos que sufrir las consecuencias de la lluvia, era deplorable la casita, no teníamos muchas condiciones, pero ahora sí vamos a estar bien seguros", agregó.

La entrega de estas viviendas dignas han llenado de paz, alegría y unidad familiar a nicaragüenses, que por muchos años han vivido en constante riesgo. Sin embargo, hoy habitan en condiciones estables y con seguridad.

Compromiso con el pueblo

"Ayer 300 viviendas entregadas, eso solo logra un Gobierno comprometido con el pueblo, buscando estrategias con esa hermandad con Taiwán, Dios está con esos corazones que están dispuestos a apoyar a Nicaragua. Hoy estamos celebrando el 41 aniversario del Repliegue Táctico donde hermanos héroes y mártires perdieron su vida por ver lo que se está haciendo hoy, viendo hoy que los niños estudien con el estómago lleno, gracias a Dios le damos porque nuestro Gobierno está acompañando a nuestro pueblo en este proceso de restitución de derechos", afirmó Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

"Esa pandemia no detiene a la alcaldía, con la entrega de esta casa digna, hoy esta familia vive una nueva etapa, una vida con esperanza, ya no se preocupa por mojarse cuando llueva, por eso para nosotros es una experiencia gratificante. Los trabajadores de la Alcaldía de Managua están pendientes de ese compromiso del Gobierno para las familias", destacó el embajador de Taiwán, Jaime Mu Wu.

Al igual que esta familia, ya hay otras que dejaron la incertidumbre habitacional para vivir dignamente.