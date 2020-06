Desarrollan jornada de ultrasonidos en el hospital La Mascota

Cabe destacar que estos servicios son totalmente gratuitos /Foto:TN8

Familias nicaragüenses asistieron con los pequeños del hogar al hospital La Mascota, con el fin de realizarles ultrasonidos para descartar enfermedades internas.

"El objetivo de la jornada el día de hoy es para ayudar a las familias nicaragüenses con estos servicios gratuitos y de esta manera contribuir a la disminución de la lista de espera; el día de hoy se tiene una lista de 20 pacientes, los cuales serán atendidos de manera eficiente, ellos vienen por los distintos tipos de ultrasonido que estamos ofreciendo como lo es el ultrasonido pélvico, de abdomen, entre otros", comentó el Doctor Jorge Silvétiz, Radiólogo del hospital La Mascota.

Cabe destacar que estos servicios son totalmente gratuitos por lo que las familias nicaragüenses se sienten sumamente agradecidas por esta gran labor.

"Me parecen excelentes las jornadas que está realizando el Ministerio de Salud, lo mejor es que no se paga ni un solo córdoba y así podemos saber cómo están nuestros niños, en cuanto me di cuenta de esta jornada lo primero que dije es que iba a traer a mi niña para ver como esta de salud y gracias a Dios todo salió bien", añadió Angela Bojorge.

Atención gratuita y de calidad

Estás jornadas se realizan de manera mensual en los distintos centros médicos de la capital, esto con el objetivo de evitar que los pacientes estén en constante movilización, ya que no solo vienen del departamento de Managua, sino de las distintas zonas departamentales.

Es por ello que hospitales como La Mascota y Lenín Fonseca se han sumado a la recepción de personas para la realización de estos chequeos, el cual cuenta con ultrasonidos generales, de abdomen, pélvico, de partes blandas y ultrasonidos doppler.

"Me gustó mucho la atención que tuvimos el día de hoy, cuando supe que iba a haber una jornada de ultrasonidos gratuitas no dude en traer a mi niña, ya que oportunidades como esta no se pueden perder. Al realizarle el chequeo me di cuenta que mi niña tenía algo malo, sin embargo me van a dar el tratamiento totalmente gratis también", concluyó Maritza Darío.

Un hecho a resaltar es que estás actividades se estarán dando en otros centros médicos para así seguir disminuyendo cada vez más la lista de espera.