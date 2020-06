Ciclista vivo de milagro tras ser arrollado por un camión cerca del Mayoreo

Foto: Ciclista brutalemente arrolado por conductor de un camioncito/TN8

Un ciclista del que se desconoce la identidad, terminó lesionado al ser brutalmente arrollado por el conductor de un camioncito que sin pensarla dos veces se dio a la fuga. Este de milagro quedó vivo aunque su bicicleta acabó convertida en chatarra. El suceso tuvo lugar de los semáforos del Mercado Mayoreo, seis cuadras al Oeste.



"Yo ando haciendo ejercicio y de repente escucho el impacto, vuelvo a ver y el camioncito lo lleva de arrastra, yo no sé cómo quedó vivo ese hombre. Lo traía pegado a la bicicleta hasta que salió por un lado y la bicicleta debajo del camión. Cuando el conductor vio lo que había hecho solo frenó para ver si ya no estaba el de la bicicleta debajo y aceleró como alma que lleva el diablo. Unos chavalos que estaban del otro lado de la carretera le tiraron piedras para ver si se detenía; pero que va y como no hay buena vista; además de que nos acercamos a ver el estado del hombre de la bicicleta, no pudimos agarrar la placa del vehículo. Como que era un animal al que chocó que le valió dejarlo tirado sin saber si estaba vivo o muerto", relató Jainer, testigo del accidente.



Pobaldores enardecidos

La multitud no se hizo esperar, fue ahí que se supo que el lesionado era del sector de Villa reconciliación. Estos estaban enardecidos por el actuar del conductor que no hizo ni siquiera el intento de detener su marcha para conocer el estado de la persona con la que había impactado.

Hasta este punto de la capital se hizo presente una ambulancia del Ministerio de Salud, quienes estabilizaron al lesionado y procedieron a trasladarlo hacia el hospital Manolo Morales.

De igual manera, agentes de tránsito del distrito VI de Policía, llegaron para realizar las debidas investigaciones y dar con la identidad y paradero del responsable de este accidente.