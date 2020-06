Confecciones Jacob, una nueva alternativa de obsequios en este Día del Padre

Confecciones Jacob, un producto 100 % nicaragüense Foto: TN8

El Parque de Ferias, como siempre abre sus puertas a toda la población para que disfrute y aproveche de la enorme variedad de emprendimientos que se encuentran en este lugar y con mayor razón ahora que se acerca el Día Del Padre, el próximo 23 de junio.

En un recorrido realizado la tarde de este sábado, nos encontramos con una infinidad de negocios, todos emprendedores nacionales, los cuales reciben a todas las personas de la capital y fuera de esta para darle los mejores precios y promociones.

Confecciones Jacob, un producto 100 % nicaragüense

Para muestra, el señor Humberto Hernández, es propietario de “Confecciones Jacob”, quien realiza con sus propias manos, gorras, de todos los estilos y colores; además de incrustarle a éstas el nombre que el cliente desee.

“Los sábados y domingos estamos en el Parque de Ferias. Todo lo que quieran de gorras, yo se los hago. Ahora que se acerca el Día Del Padre les hago la invitación a esas esposas y esos buenos hijos a que le compren su gorrita a papá, a todo padre le gusta andar una bonita gorra y más si es personalizada, le ponemos su nombre o lo que gusten”, dijo, Hernández.

Emprender y prosperar

Confecciones Jacob, un producto 100 % nicaragüense aprovecha la oportunidad brindada por las autoridades ya que es la mejor forma en estos días de poder emprender y mejorar la economía de su familia.

“Nosotros hacíamos gorras como mi papá y entonces una compañera me dijo ándate al Parque de Ferias, vos sabes gorras y la verdad es una buena plataforma para impulsar el producto, es una buena oportunidad para nosotros los que vendemos y fabricamos algo hecho netamente por artesanos nicaragüenses y con logotipos nicaragüenses. Yo así me he dado a conocer, me gusta trabajar con lo nacional”, recalcó Hernández.

La forma de ponerse en contacto con éste emprendimiento es a través de Facebook, en la cuenta de nombre “Gorras Nicas” y también por medio del número de teléfono, 81197406; además de encontrarlo en el Parque Nacional de Ferias cada fin de semana.