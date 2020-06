Feria de Salud en el barrio 14 de Junio lleva atención integral a familias

Foto: Clínica móvil o feria de salud llega a los barrios de Managua / TN8

Las clínicas móviles que promueve el Ministerio de Salud (MINSA) brinda una amplia atención de diferentes especialidades como pediatría, medicina general, odontología, medicina natural, ultrasonidos y ginecología.

Así se dio este lunes en el barrio 14 de Junio, en Managua, de esta forma las familias ahorran tiempo y costo para trasladarse a un centro asistencial, ya que la atención médica llega al barrio o comunidad.

"Ante la situación que estamos atravesando, las clínicas móviles ayudan de manera significativa ya que así evitan estar en un lugar aglomerado y de esta manera el paciente tiene la comodidad", indicó Tino López, pediatra del centro de salud Roberto Herrera.

Además otra de las principales preocupaciones es el dengue ante el temporal lluvioso.

"Hay muchas mamás que han venido y dicen que esta clínica es un alivio, por que tal vez los niños presentan una leve calentura y de esta manera sienten más confianza de acercarse a esta feria y además reciben el medicamento para que esos síntomas que presentan los niños y niñas no aumente", dijo López.

Atención integral a las familias

Saraí Pérez tiene un hijo con discapacidad, ella asegura que por las condiciones económicas se le complica llevarlo a un centro asistencial, es por ello que aprovecha cada vez de las visitas de las clínicas móviles.

"Siempre que vienen las clínicas móviles yo traigo a mi pequeño hijo y lo paso con el pediatra y a veces me he ahorrado el costo de hacerle alguna ultrasonido, incluso hasta pasa con odontología ya que yo soy una madre soltera y no tengo el costo suficiente para llevarla a una clínica privada", añadió.

"Traje a mis hijos el día de hoy. Gracias a Dios están sanos pero nunca está de más aprovechar el momento para que los niños pasen con un pediatra. Lo más importante es que aquí nos dan el medicamento y de esa forma nos ahorramos de ir a un centro de salud", Indicó Olga Mairena, madre de familia.

La clínica atiende los barrios de este sector como parte de las políticas impulsadas por el Gobierno a través del Ministerio de Salud (MINSA,) de llevar el bienestar a las familias nicaragüenses.

Al menos dos veces al mes se llevan a cabo estas ferias de salud, alternando los barrios de cada distrito.

La estrategia de las clínicas móviles es parte del modelo de salud comunitario que impulsa el Gobierno.