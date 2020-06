Familias de San Judas reciben clínica móvil que promueve el MINSA

Foto: Atención a pacientes en clínica móvil de San Judas, Managua / TN8

El barrio San Judas, en Managua, recibió este jueves la clínica móvil enviada por el Ministerio de Salud, misma que estuvo brindando diversos servicios a la población de forma gratuita y de calidad, siendo estos ultrasonidos y limpiezas dentales; además de las consultas con el médico general.

“Estas jornadas de salud se realizan de forma constante por medio del Ministerio de Salud para acercarse más a las personas que por algún motivo no pueden presentarse a un centro asistencial. Les traemos medicina general, pediatría; realizamos los Papanicolaou, atención especial a embarazadas; además de ultrasonidos y limpiezas dentales”, afirmó la Dra. Cocks, médico del centro de salud Edgar Lang, del centro de salud de San judas, quien estuvo a la cabeza de esta jornada médica.

Pobladores agradecen acción del MINSA

La población como siempre no dejó pasar por alto la oportunidad para recibir su consulta o bien realizarse su ultrasonido, ahorrándose la aglomeración de personas y manteniendo la calidad de la atención que también incluía la entrega de su debido medicamento.

“Es bueno que manden a los barrios estos camiones y a los doctores, así uno tiene más chance de ser atendido sin correr tanto el riesgo de algún tipo de contagio. La atención es buena por parte del personal médico. Es una gran cosa para nosotros y una garantía para la salud del pueblo, gracias al buen gobierno que tenemos”, afirmaba la señora Ramona Mairena, quien recibió la atención médica esta mañana de jueves.

“Es una buena ayuda para los más desprotegidos. Me siento muy agradecida ya que; yo mis ultrasonidos, mi limpieza dental aquí me los realizo, además de que paso consulta; siempre manteniendo el debido cuidado para no contagiarnos del COVID-19 ya que esto no es deber solo del Gobierno, la responsabilidad también es nuestra y debemos mantener las medidas de higiene y seguridad, ante todo”, comentaba la señora Carmen Flores Ríos.

Si a su barrio llega la clínica móvil no dude en acercarse para recibir la debida atención médica de calidad sin esperar a que sea demasiado tarde.