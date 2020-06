Vivienda digna cambia la situación precaria de familia del barrio 8 de Marzo

Foto: Doña Ivania contenta de recibir las llaves de su nueva vivienda en Managua / TN8

Doña Ivania Duarte es otra nicaragüense que deja en el recuerdo los malos momentos que vivía antes en una casa insegura, ahora ella recibió las llaves de su nuevo hogar que recibió de parte de la Alcaldía de Managua y del Gobierno de China Taiwán.

La condición precaria en la que se encontraba esta familia acabó, y aunque nunca pudieron tener recursos económicos para mejorar su casa hoy estrenan vivienda, para soportar cómodamente el invierno.

"Gracias a Dios y gracias al Gobierno, a Taiwán, gracias al Comandante Daniel Ortega que se acordó de mí de hacer una casita digna para vivir, porque yo me mojaba, yo luché pero nunca pude hacer mi casita, pero ahora la tengo por la voluntad de Dios y todos los que me apoyaron. Antes mi situación era crítica, el agua de la calle se me metía, mi ropa se me mojaba, ahora tengo una casa bonita", mencionó Doña Ivania Duarte.

Cada día, hay nuevos protagonistas que de vivir vulnerables, pasan a vivir más seguros, tranquilos y en paz.

"Hoy estamos entregando la vivienda digna 287, ya estamos a 13 viviendas dignas de llegar a 300 viviendas que reciben familias nicaragüenses gracias a la solidaridad del gobierno de Taiwán. Estamos listos para celebrar esta bendición, ya anteriormente aquí se había entregado 10 viviendas, ahora entregamos esta nueva, que es motivo de alegría para los vecinos, la familia, que hoy la compañera Duarte hace realidad su sueño", precisó Enrique Armas, Vicealcalde de Managua.

16 viviendas dignas se han entregado en este barrio de Managua.

Con el ingreso del invierno anteriormente habían una gran cantidad de familias en riesgo.

A través de las viviendas que se construyen con la cooperación de Taiwán se ha reducido la vulnerabilidad habitacional de los nicaragüenses.