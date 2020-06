Garantizan entrega de vivienda digna en el barrio Carlos Núñez

Foto: La señora María Luci Rivero contenta al recibir las llaves de su nueva vivienda / TN8

La Alcaldía de Managua continúa desarrollando trabajos sociales en beneficio de las familias nicaragüenses. Uno de ellos es la entrega de viviendas dignas que vienen a ayudar a las familias que viven en situaciones precarias y mojarse en tiempo de lluvias.

Este miércoles gracias al apoyo de la hermana República de China Taiwán en conjunto con el Gobierno de Nicaragua, transformaron sus lágrimas en sonrisas a la protagonista María Luci Rivero.

Esta entrega se realizó en el barrio Carlos Núñez del Distrito Vll de Managua. La protagonista agradeció la buena gestión y la rápida respuesta del Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, por extender la mano al más necesitado.

Lee también: Aguacero rebasa cauce El Dorado y deja considerables daños en la capital

Adiós al caos por la lluvia

Foto: La señora María Luci Rivero contenta al recibir las llaves de su nueva vivienda / TN8

"Este es un sueño hecho realidad, también agradezco a todo el comité del barrio porque si no fuera por ellos esto no sería posible. Mi casita era de madera y ya se estaba cayendo; en tiempos de lluvia vivía un caos, así que estoy feliz porque ya no se me va a pasar el agua. Fue muy rápida la respuesta de la Alcaldía de Managua, les estoy muy agradecida", fueron palabras de la beneficiada María Lucí.

En lo que va de este cuarto desembolso hoy entregaron la vivienda número 14. En total la comuna capitalina ha entregado 286 viviendas dignas que le traen seguridad, estabilidad y una mejor condición de vida a las familias nicaragüenses.

"Nuestro Gobierno sigue asistiendo, sigue dando respuestas a las familias que han tenido una demanda por años, esperando una vivienda, sin embargo nosotros nos sentimos privilegiados. Esta es la política y estrategia desde un modelo solidario, un modelo que está al servicio de las familias", manifestó la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

En este barrio de Managua se están desarrollando otros proyectos sociales a como lo es el mejoramiento vial a través de concreto hidráulico y la construcción vehicular que va a unir cuatro barrios; Carlos Núñez Norte, Carlos Núñez Sur, Anexo de Villa Libertad y Villa Venezuela.