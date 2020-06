Atención médica gratuita y de calidad se brindó en Ciudad Jardín

Foto: Atención por parte de personal del MINSA en la clínica móvil de Ciudad Jardín / TN8

La salud sigue llegando directamente a las familias nicaragüenses a través de las clínicas móviles que garantizan atención gratuita y de calidad.

Los médicos del centro de salud Francisco Buitrago estuvieron brindando servicios este miércoles a la población de Ciudad Jardín. Entre las especialidades brindadas están pediatría, odontología más la realización de ultrasonidos.

"Estamos dando consulta a la población que vive en este sector, nuestra misión es atender a todos los que andan enfermos en este sector. Estamos ofreciendo medicina general, odontología, pediatría, se están haciendo también ultrasonidos y estamos captando todas estas enfermedades respiratorias o diarreicas, que hay en la población. Explicar los signos de alarma, cuándo acudir a las unidades de salud, para que no lleguen tardíamente a la atención y que la población se sienta satisfecha de que hay un Ministerio de Salud que se preocupa por ellos", explicó el doctor Cuauhtémoc Flores.

Intensificación de la atención en salud

Los nicaragüenses acuden a chequeos médicos para evitar complicaciones en su estado de salud. Con esta temporada lluviosa, la diarrea, el dengue y otras enfermedades tienden a elevarse. Por eso, se hace necesario que estas visitas en los barrios.

"Ya había tenido bronquitis aguda, y ya había pasado consulta en la clínica previsional, yo le explicaba al médico que me ha hecho un efecto como mareado. El médico me mandó a hacer unas placas ahorita para ver cómo estoy en los pulmones, y me dieron para tomar suero. Ahorita voy hacerme una radiografía que me recetaron aquí para hacérmelo en el centro de salud, para saber si no tengo efectos en los pulmones. Es muy bueno pasar consulta", mencionó Sergio López.

Además de la consulta, los pacientes reciben el tratamiento para curarse.

En cada clínica móvil, tanto el personal de salud como la población, están tomando con responsabilidad la prevención del COVID-19, efectuando las medidas sanitarias a como es el constante lavado de manos con abundante agua y jabón, uso de mascarillas y el distanciamiento entre personas.