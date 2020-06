Intensifican prevención del dengue en el barrio Carlos Núñez

Foto: Labores de fumigación se realizan gracias a brigadistas del MINSA en el barrio Carlos Núñez / TN8

Intensa jornada de fumigación se realizó este miércoles en el barrio Carlos Núñez, donde brigadas médicas hicieron labor de prevención del dengue en más de 1 mil 400 viviendas.

Con la entrada del invierno, las autoridades de salud no bajan la guardia y aumentan la lucha antiepidémica, con el fin de garantizar el bienestar del pueblo.

"Esta jornada de fumigación es muy importante, con el propósito de matar el zancudo adulto y que con este período de invierno, se ha aumentado los criaderos, se aumenta la humedad, entonces hay más mosquitos y por lo tanto con la fumigación se evita el dengue, el zika y el chikungunya, y algo importante es que también que las familias continúen realizando las medidas preventivas, como es mantener limpio su hogar, no tener depósito que pueda almacenar agua. Lo que no sirva botarlo para no tener criaderos de zancudos", aseguró la doctora Laura Palacios, epidemióloga del centro de salud Francisco Morazán.

"Es importante que donde almacenan agua debe taparse, porque a la mosquita le gusta el agua limpia y ahí es donde se reproducen. Tener limpio todos sus alrededores y también permitir la entrada a los brigadistas, porque hay personas que no permiten la entrada y por eso el mosquito convive con nosotros en nuestro hogar", indicó Palacios.

Colaboración de las familias

Las familias de manera responsable colaboran con las autoridades de salud, realizando diario limpieza, eliminando los objetos que no sirvan y evitando la acumulación de basura.

"Es mejor por tantas enfermedades que se están dando, y hay que prevenir antes que lamentar, usted sabe con esta lluvia se alborotan las moscas, más la calentura. Para prevenir las enfermedades limpiamos la casa, los baldes se mantienen hacia abajo, no hay botellas con picos para arriba", sostiene Leticia Montoya.

"Está bueno porque las enfermedades como el dengue y otras como el coronavirus, tenemos que prevenir y cuidar a nuestros niños, nuestros adultos, en el barrio tenemos que protegernos de todos. Hay que usar mascarillas, tenemos que usar alcohol, tenemos que usar el cloro, la limpieza constantemente, tenemos que cuidarnos. Está bien lo que hace el Presidente; donde hay charcha hay que mantener seco, tener tapado todo, la basura hay que sacarla", expresó Elena Pavón, pobladora.

Cada día se desarrollan estos ciclos de fumigación y abatización en los barrios gracias al Ministerio de Salud, para contener el dengue y otras enfermedades.