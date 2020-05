Madre trabajadora cuida de su hija en una parada de buses en Managua

Foto: Madre que con mucho esfuerzo trabaja desde una parada de buses en Managua y cuida a su niña / TN8

Las madres están diseñadas para hacer varias tareas al mismo tiempo pero, hacer tortillas y cuidar a una bebé a la misma vez, en una parada de buses en Managua, es algo extraordinario. Esa es la historia de Cleorinda Sánchez, una joven y sonriente mujer.

A diario Cleorinda toma su carretón y traslada de la casa que alquila a la parada de buses, su cocina, el tanque de gas, la mesa en la que palmea, una cuna, un chineador y a su bella hija de 8 meses llamada Ruth Elena.

Foto: Madre que con mucho esfuerzo trabaja desde una parada de buses en Managua y cuida a su niña / TN8

Comenta que hay ocasiones en las que se hace "un colocho". "A veces estoy palmeando y la niña empieza a llorar de hambre, dejo de hacer las tortillas, la tomo, me siento con ella y le doy el pecho para aquietarla. Después la pongo, me lavo las manos y empiezo nuevamente", señaló a tn8.tv.

En busca de mejor vida

La admirable mujer es originaria de Boaco, sus padres fallecieron y se vino a la capital buscando una mejor vida. Fue aquí que conoció el amor, pero la dejó sola una vez que salió embarazada.

"Hay gente de aquí, de los alrededores que son mi familia, ellos me pasan un bocadito por que usted sabe, yo puedo aguantar hambre, la niña no, entonces ellos me pasan gallopinto, queso, pan, o cuando se me acaba el gas, ellos me le echan un ojito a la niña y yo corro a comprarlo", dijo Cleorinda.

Al terminar su día de trabajo, guarda todo en el mismo carretón, en ocasiones personas que esperan el bus en la parada de Don Bosco se prestan a ayudarle. "Sí, ya cuando termino monto todo, pongo a la niña en el chinero y me voy. Es todos los días, a veces me canso no crea, pero tengo que seguir por que ella pide leche, me acuerdo de los pampers y no me queda de otra", finalizó.

Cleorinda fue una de las favorecidas en la promoción de la "Mamacita más Linda del Mundo" de Crónica TN8.

Ella recibió bonitos premios y la seguridad de que todo el pueblo nicaragüense conocería su historia llena de ternura, fuerza, valor y mucho amor.