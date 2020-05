Gustavo Leytón: "Otto de la Rocha es una universidad viviente del arte nacional"

Foto: Tu Nueva Radio Ya.

Gustavo Leytón, el Rey del Chinamo en Nicaragua, se sintió muy dolido por la muerte del maestro Don Otto de la Rocha, por lo que dedicó unas palabras ante su paso a otro plano de vida.

"No sé ni qué decir de Don Otto, porque todavía me parece mentira. Se ha muerto un amigo, se ha muerto un maestro, se ha muerto un hombre que deja un legado, donde hizo a muchísimos artistas en toda su trayectoria musical, artística, radial, en los cuentos", mencionó Leytón durante un programa especial de Crónica TN8.

"Qué se puede decir de Don Otto, es una universidad viviente del arte nacional", aseveró el artista nicaragüense.

Colaboración con Otto de la Rocha

"Tengo el honor de haber hecho una canción y le pedí el favor de si él me cantaba una estrofa de mi canción. Y me dijo sí Gustavito no hay problema, y vino y cantó conmigo una canción que se llama Nicaragua es un Chinamo. Y me dio el honor, el gusto, el placer de actuar en el video disfrazado de Aniceto Prieto y como Otto de la Rocha", rememoró Leytón.

Así mismo señaló que hablar de Otto de la Rocha es hablar de toda una institución artística de más de 50 años de dedicación, asegurando que incluso 50 años después de este día se seguirá hablando de todo ese legado cultural que deja este cantautor.

"Otto de la Rocha no tiene comparación, no existe ni existirá otro Otto de la Rocha. Me sirvió de inspiración para poder abrirme paso a decir frases de segundo sentido en mis espectáculos (...) Para mí fue un gran maestro. Deja un gran vacío en nosotros pero deja la voluntad de seguir adelante haciendo el arte nacional y tratar de llevarlo mas allá de las fronteras de Nicaragua", concluyó Leytón