Anthony Matthews sobre Otto de la Rocha: "Un amigo que vamos a encontrar en el Cielo"

Foto: Tu Nueva Radio Ya.

El cantautor caribeño nicaragüense Anthony Matthews, con una trayectoria musical extensa con la banda Dimensión Costeña, rindió palabras de honor a Don Otto de la Rocha, quien pasó a otro plano de vida este lunes.

"Don Otto fue mi amigo por más de 50 años cuando yo vine aquí de Bluefields. Pasé buen tiempo con él durante la grabación de su programa Lencho Catarrán, y otro programa que tenía. Iba con él a varias radioemisoras aquí; la Radio Nicaraguya, la Radio Ya y pasábamos buenos momentos", expresó durante un programa especial de Crónica TN8.

Foto: Canta autor Nicaragüense Otto de la Rocha

Anécdotas de vida

"Me acuerdo a Don Otto una vez que fuimos a San Jorge, Rivas, yo lo invite a él, a José Luis Martínez, a Latin Williams, a varios de ellos a almorzar y a la hora de pagar no tenía yo el dinero. Se me quedó en la casa y Don Otto tuvo que apgar con su tarjeta ¡y eso no lo perdono nunca!", dijo Matthews.

"Fijate que hoy me sorprendió su muerte, aun sabiendo que estaba un poco delicado. Yo lo visité como tres veces en su casa en los últimos días (...) mandó a su hija menor a buscarme porque quería verme. Fui a la casa de él, me quedé como dos horas hablando con él", continuó el artista caribeño.

"Hoy un gran amigo he perdido, y Nicaragua ha perdido un gran artista, un gran ser humano, un amigo que vamos a encontrar en el Cielo", indicó el cantautor.

Así mismo comentó cómo una vez Don Otto no le gustó una versión de la canción La Pelo de Mais interpretada con sonidos caribeños, además de cómo se sorprendió cuando una vez, aceptando la invitación de Matthews, fue a Bluefields y descubrió a personas fanáticas de Lencho Catarrán, con programas antiguos que retransmitía el propio Matthews en una estación radial que tenía.

El legado artístico de Otto de la Rocha es inmenso y de mucho estudio cultural, por lo cual su paso a otro plano de vida significa mucho para todos los nicaragüenses, tanto artistas como personas en general.