Clínica móvil visita a familias del barrio Hialeah

Foto: Atención especializada que se brinda a cada persona que se acerca a una clínica móvil / TN8

Familias del barrio Hialeah, ubicado en el Distrito I de Managua, fueron visitadas la mañana de este lunes por la clínica móvil que promueve el Gobierno de Nicaragua de manera gratuita.

Las atenciones médicas que brindan son ginecología, pediatría, medicina general, medicina interna, ultrasonidos, atención odontológica y otras.

De tu interés: Al Pueblo de Nicaragua y al Mundo: Informe sobre el COVID-19 y una Estrategia Singular - Libro Blanco

"Ante esta situación que estamos viviendo en nuestro país, de la pandemia, es justo y necesario que las familias se acerquen a las clínicas para atenderlos primeramente, y les explicamos que es un virus respiratorio y debemos poner en práctica las medidas; el lavado de manos constantemente, el distanciamiento social y no tocarse la cara con las manos sucias", explicó el doctor Tino López.

Acercamiento a la salud

Foto: Atención especializada que se brinda a cada persona que se acerca a una clínica móvil / TN8

La población de este sector aseguró que este beneficio brindando por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, les ahorra tiempo y costo económico para trasladarse hasta un centro de salud en Managua.

"Me siento bendecida por que no es necesario ir hasta un centro de salud, hasta más cerca me toca aquí y hasta nos dan el medicamento y agradezco esta acción de Gobierno para nosotras las familias", dijo Isidora Carrero Gutierrez, habitante del sector.

"Gracias a Dios tenemos a estos médicos para que chequeen a estos niños que andan tos y gracias al Gobierno nos manda a los médicos a nuestro barrio. Desde ayer mis niños andan tos y les dio calentura y ya le están dando los medicamentos apropiados", manifestó Silvia Palacios Avilés.

Foto: Atención especializada que se brinda a cada persona que se acerca a una clínica móvil / TN8

"Mi mamá siempre la acompaño cuando nos visita la clínica, estamos muy contentos de tener aquí a los doctores", expresó por su parte Yessenia Aragón, quien también se acercó para la atención médica.

La clínica atiende los barrios de este sector como parte de las políticas impulsadas por el Gobierno a través del Ministerio de Salud (MINSA) de llevar el bienestar a las familias nicaragüenses.

Esta estrategia de las clinicas móviles es parte del modelo de salud comunitario que impulsa el Gobierno central.