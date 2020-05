Pescadores de Masachapa que fueron rescatados con vida reciben ayuda

Después de la tormenta llega la calma, cinco familias hoy están unidas más que nunca en la fe, luego del milagro en alta mar /Foto: TN8

En tiempos difíciles la solidaridad y el acompañamiento de un Gobierno responsable se hicieron efectivo en la búsqueda y rescate de los cinco pescadores de la comunidad de Masachapa, que estuvieron desaparecidos durante once días.

La mañana de este sábado, los jóvenes pescadores se reunieron en agradecimiento por el apoyo en su búsqueda con autoridades de San Rafael del Sur.

Jeyson García Blanco, uno de los jóvenes desaparecidos comenta que para poder sobrevivir se hidrataban con un tapón de agua diario.

"Fueron once días muy duros, para sobrevivir comíamos pescado crudo, los primeros días no teníamos agua, aguantábamos sed pero después gracias a Dios llovió tres días y logramos agarrar agua, en los últimos días nos sentíamos débiles que ya no podíamos continuar pero pensábamos en nuestra familia, nos arrodillábamos pidiéndole a Dios otra oportunidad y gracias a la búsqueda intensa que hizo la Fuerza Naval nos encontraron porque ya sentíamos que no podías resistir más todo lo que estábamos viviendo,” añadió García.

“Cuando miramos la fragata fue como un sueño, ya no teníamos fuerza y en ese momento fue un milagro, nos comenzaron a atender, nos brindaron atención médica, nos sentimos agradecidos por el apoyo que nos brindaron, el Gobierno central a través de la Fuerza Naval, la municipalidad y también a las personas que se unieron a la búsqueda para que hoy nosotros estuviéramos aquí”, dijo Jeyson García.

El Gobierno central a través de la municipalidad les continúa apoyando, en los próximos días destinará ayuda económica a las cinco familias.

“Hubo una solidaridad tanto del gobierno municipal como de algunos pobladores, y sobre todo el esfuerzo permanente de la Naval en la búsqueda de estos pescadores, bajo la orientación del Presidente Daniel y la Compañera Rosario que no se detuviera la búsqueda y al final vimos el resultado”, dijo Noel Cerda Méndez, alcalde municipal.