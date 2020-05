Mejorando la calidad de vida en pacientes del hospital La Mascota

Jornada de electroencefalograma en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota /Foto: TN8

Los pacientes priorizados en el trabajo del personal médico del Ministerio de Salud en fin de semana, son los que padecen epilepsia, convulsiones, cefalea o dolores de cabeza, garantizando en estas jornadas en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, el tratamiento oportuno a los pacientes, mejorando la calidad de vida de los niños.

"Venimos con él, porque tiene problemas en el corazón y le van hacer un electroencefalograma para ver si no ha sufrido daños en el cerebro, eso fue lo que nos explicó el doctor, durante el tiempo que hemos venido no han atendido muy bien y ahí vamos, estamos esperando porque posiblemente le harán cirugía, la atención aquí es muy buena", afirmó una madre de paciente identificada como Migdalia Latino, procedente de Masaya.

Jornada de electroencefalograma en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota

Lee también: Matagalpa sede de la primera feria regional de la madre tierra

"El niño presenta epilepsia desde los 3 meses de nacido, hemos estado viniendo seguido por el tratamiento, gracias a Dios me lo han tratado muy bien, me lo han llevado en todo este proceso, los medicamentos para que me le han llegado, no me ha presentado epilepsia y hoy venimos a realizarle un encefalograma para ver como va su cabecita, gracias a Dios ha estado bien por el momento", aseguró Zeneyda Lisseth Leyton, madre de paciente.

Jornada de electroencefalograma en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota

"Es jornada de electroencefalograma, que es un estudio especializado para los niños con epilepsia, mide la actividad eléctrica del cerebro y desde hace 4 años, nosotros estamos haciendo esta jornada dos veces por mes, se citan aproximadamente entre 8 a 10 niños, el objetivo de esto es para disminuir la lista de espera de los pacientes y que sean atendidos con mayor rapidez, estamos trabajando con todas las medidas necesarias de higiene, nosotros atentemos pacientes desde meses hasta los 14 años de todo el país, cada día se van sumando más y más pacientes", informó la doctora Michael Maltez, médico residente.