Familias del Jorge Cassally y Hugo Chávez pasan de la tierra al asfalto

Foto: Calles para el Pueblo lleva mejor calidad de vida a familias de Managua / TN8

La Alcaldía de Managua inauguró otro proyecto de mejoramiento vial en el Distrito VI de Managua que mejora la calidad de vida de las familias.

Los habitantes del barrio Jorge Cassally y el barrio Hugo Chávez pasaron de las calles de tierra al asfalto, con la inauguración de un proyecto de mejoramiento vial de 800 metros lineales, ejecutado por las autoridades de la Alcaldía de Managua.

"Al verla así nos sentimos alegres, felices, porque los niños van a clases y ya no se van a llenar de lodo, ni yo que voy al centro de salud me voy a llenar de lodo y por eso le damos gracias a Dios, al Presidente y a la alcaldesa que nos mandaron a componer esta calle que antes estaba pura piedra, se hacía lodo, se hacían charcos y no podíamos pasar, por eso seguimos de Frente con el Frente", dijo la señora Carmen García.

Mejores condiciones de vida

Esta obra sirve como vía alterna para unir a las familias de ambos barrios en hora pico, lo que permitirá la transitabilidad en todo tiempo y mejora condiciones de vida.

"El proyecto nos beneficia mucho porque aquí hay un colegio que se llama Mercedes Campos, y cuando los niños van a clases se llenan de lodo y hace años hasta bolsas nos poníamos para poder pasar, incluso algunas casas se inundaban porque la corriente se desbordaba, por eso es un gran logro el que ha hecho Dios y nuestro buen Gobierno, el Gobierno de los Pobres, que ha sido el único que nos ha apoyado", expresó la señora Verónica Romero.

Actualmente la comuna capitalina tiene una inversión de 20 millones de córdobas en 13 proyectos en el Distrito VI de Managua, los cuales se estarán inaugurando próximamente. A eso se suman 15 millones de transferencias municipales como parte del programa Calles para el Pueblo.

"Hemos tenido diferentes dificultades conocidas por todos, sin embargo, la unidad, el trabajo conjunto, nos ha venido a mejorar enormemente las condiciones de vida a través de los proyectos y la estrategia de este Gobierno Revolucionario dirigido por nuestro Comandante Daniel y la Compañera Rosario, por lo cual hoy estamos inaugurando ocho cuadras de mejoramiento vial a través del revestimiento asfáltico", detalló la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

La inversión fue de 4 millones 400 mil cordobas y es parte del Programa Calles para el Pueblo.